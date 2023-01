Teufel lanceert nieuwe versie in-ears AIRY TWS

Teufel heeft vandaag nieuwe oordopjes gelanceerd. Het gaat om een vernieuwde versie van de Teufel AIRY TWS. Deze draadloze bluetoothoordopjes zijn in vier kleurvarianten verkrijgbaar en moeten zich volgens de fabrikant onderscheiden door een lange batterijduur, optimaal draagcomfort en krachtig geluid. Je kunt ze ook gebruiken voor telefoongesprekken en videobellen dankzij twee microfoons aan beide kanten.

De vernieuwde Teufel AIRY TWS beschikken over lineaire HD-drivers met grote membranen die moeten zorgen voor een vol basgeluid en een nauwkeurige weergave van hoge tonen en warme middentonen. Volgens Teufel beschikt dit nieuwe model over een verbeterde geluidskwaliteit en beschikken ze daarnaast over diverse functies voor dagelijks gebruik. Of je nu luistert naar muziek of vergadert via Skype of Zoom. Ze ondersteunen bluetooth 5.0 met AAC en zijn spatwaterdicht volgens IPX3. Lichte regen en zweet moet dan geen probleem zijn. Ze bieden passieve onderdrukking van het omgevingsgeluid.

De oordopjes houden het zes uur vol op een enkele lading. Samen met de oplaadcase heb je een werkduur van 26 uur. Het batterijniveau wordt aan de voorkant van de oplaadcase weergegeven middels ledlampjes. Qua comfort krijg je vijf verschillende maten eartips (XS, S, M, L, XL) mee. Deze zijn gemaakt van zachte antibacteriële siliconen en moet zorgen voor optimaal draagcomfort.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel AIRY TWS zijn per direct verkrijgbaar voor 99,99 euro via www.teufelaudio.nl in de kleurvarianten Night Black, Silver White, Steel Blue en Pale Gold. Binnenkort kun je ook de oplaadcase en de linker- en rechterkoptelefoons los kopen.

