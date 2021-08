Review: Sony SRS-SA5000 – Een speaker, geen scheermachine

Sony kennen we als een merk dat wel eens durft grenzen verleggen qua design en functies. Het mag een grote multinational zijn, in tegenstelling tot bij de collega-giganten mogen ze bij het Japanse bedrijf zich af en toe uitleven met een bijzonder project. Gouden Walkmans, robothonden, een rondrijdende muziekspeler… ‘Markant’ is het woord dat er het best bij past. En in alle eerlijkheid: soms blijken die gekke ideeën een succes te worden. In eerste instantie lijkt de SRS-SA5000 in dat rijtje excentrieke probeersels te passen. Het bezit een heel apart design voor een draadloze speaker, en dat durven we schrijven zelfs nadat we de Bang & Olufsen Beosound Balance of Beosound 1 op bezoek kregen.

Maar er zit wel meer achter. Sony probeert nu al een tijdje een nieuw geluidsformaat voor muziek te lanceren, 360 Reality Audio of 360RA. Je kunt het beschouwen als een alternatief voor Dolby Atmos Music, maar dan gebaseerd op de bij ons weinig bekende MPEG-H. Het idee is dat liedjes opgenomen in stereo eigenlijk niet realistisch klinken als ze worden afgespeeld op moderne draadloze speakers die zelden in een perfecte stereodriehoek opgesteld staan. En zelfs als dat wél het geval is krijg je niet per se een omhullende ervaring. Dus wil Sony met 360 Reality Audio inzetten op een soort next-gen 3D-surroundgeluid voor muziek; het moet overigens ook een rol spelen bij gaming op de PS5 – al is het nog onduidelijk hoe het samenwerkt met de innovatieve Tempest Engine op de nieuwe Sony-console.

In deze review laten we dat PS5-verhaal even links liggen en gaan we inzoomen op de SA-SRS5000, de eerste speaker van Sony die echt iets beloofd te doen met 360 Reality Audio. Maar dat is maar een optioneel deel van het verhaal. De Sony SA-SRS5000 is een draadloze Chromecast- en Bluetooth-speaker die je ook ‘gewone’ muziek kunt laten afspelen vanaf vele muziekdiensten, waaronder Spotify en Apple Music. Die stereomuziek wordt dan ‘ambient’ afgespeeld: kamervullend en omhullend. Sony durft de speaker zelfs positioneren als alternatief voor een soundbar.

De Sony SA-SRS5000 van 549 euro mag je ook zien als een uitdager voor draadloze speakers als de Sonos Five of de Harman Kardon Citation 500. Er is trouwens een compactere versie, de SRS-RA3000, die voor circa 230 euro over de toog gaat. Zoveel kleiner is ie echter niet, maar het is wel stukken minder gesofistikeerd.