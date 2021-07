Review: Sony HT-S40R soundbar – Een ongewone aanpak

De sub is de baas

Als je typische soundbars conceptueel bekijkt, dan is die lange speaker leidend. Het is de baas: aan dit toestel zijn alle kabels verbonden en het is hier dat een signaal van de tv omgezet wordt naar geluid. Vanuit die soundbar vertrekt vaak draadloos een signaal naar de subwoofer. Zo’n soundbar zit met andere woorden propvol elektronica, naast uiteraard een reeks speakertjes. Bij de HT-S40R is dat niet het geval. Dat overviel ons wel wat bij het uitpakken, omdat we vooraf geen documentatie over deze nagelnieuwe Sony hadden bekeken. Groot was de verbazing toen we uit de doos opeens een slanke en toch wel heel lichte soundbar haalden met enkel een dunne lintkabel en drie stekkers eraan bevestigd. Van HDMI- of optische ingangen geen spoor te vinden – en ook niet van een stroomdraad.

Uit de doos visten we verder een vierkantig toestel met verluchtingsgaatjes, net een zwarte versie van een grotere rookmelder, en dan twee kleine speakers. En ja, opnieuw elk voorzien van een vaste kabel die eindigt in een stekker. De subwoofer haalden we als het laatst uit de verpakking en toen werd het duidelijk: dit is het toestel dat alles aanstuurt. Het is op de achterzijde van deze onconventionele subwoofer dat we eindelijk die stroomaansluiting, HDMI-ingang en andere poorten opsporen. De kleine lintkabel die aan de soundbar bengelt, steek je op de sub in. Er loopt geen draadloze verbinding tussen de twee. Strikt genomen mag je de soundbar dus passief in plaats van actief noemen. Dat komen we niet vaak tegen.