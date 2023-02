Hoofdtelefoons bij een traditioneel merk als Sennheiser blijven meestal lang in het assortiment. Zeker als je het vergelijkt met veel vluchtigere producten, zoals televisies en smartphones. De HD 800S bijvoorbeeld, verscheen in 2015 en ligt nog altijd in de winkel. Ook de HD 650 waarvoor deze HD 660S2 een officieuze opvolger is kun je nog gewoon aanschaffen. En dat model is inmiddels zestien jaar oud. Dus waarom komt er al na enkele jaren een vervolg op de in 2018 geïntroduceerde HD 660S? Voornamelijk, zo lijkt het, omdat Sennheiser dit model een andere, meer basgeöriënteerde sound wilde geven. Om zo een andere en mogelijk jongere doelgroep aan te spreken? Dat wordt niet expliciet gezegd – maar we vermoeden het wel. Misschien vloeit het ook voort uit andere doelstellingen van (de consumentenafdeling van) Sennheiser. Deze werd in 2020 gekocht door de Zwitserse audiologische gigant Sonova. Sinds die overname is de marketingaanpak duidelijk wat hipper en breder dan voorheen.

Leuk om te weten allemaal, maar: hoe zit het nu met de HD 660S2? Het betreft hier zoals bij voorgaande modellen een open koptelefoon gericht op muziekliefhebbers die thuis naar muziek luisteren. Mét een kabel en wellicht via een DAC/hoofdtelefoonversterker. Voer voor audiofielen en headfi-liefhebbers dus, lui die toch wat kritischer zijn bij het luisteren naar muziek. Zijn prijskaartje van 599 euro geeft die meer high-end insteek ook wel aan. Hoewel er in headfi-land zeker duurdere koptelefoons zijn (een vlaggenschip tikt tegenwoordig af op 2.000 tot 5.000 euro), is dit een bedrag dat een doorsnee consument als hoog zal omschrijven. Maar zoals gezegd is deze koptelefoon niet voor occasioneel gebruik of mobiel gebruikt geschikt. Een interessantere vraag is of deze HD 660S2 een middenklasser is die liefhebbers het gevoel geeft een eindpunt in hun rusteloze zoektocht naar een endgame-hoofdtelefoon te hebben bereikt. Want dat gold wel voor zijn voorgangers/inspiratiebronnen, met name de HD 650.