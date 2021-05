Sennheiser vindt in Sonova koper voor consumententak

De Sennheiser Consumer Electronics-tak is officieel overgenomen door Sonova Holdings AG. Dat is een Zwitser bedrijf gespecialiseerd in hoortoestellen. De deal moet nog gecontroleerd worden, maar de verwachting is dat die aan het einde van 2021 voltooid is.

Sonova neemt deel van Sennheiser over

Eerder dit jaar liet Sennheiser weten op zoek te zijn naar een koper van de consumententak, zodat het bedrijf zich volledig zou kunnen concentreren op de professionele audiotak. Sonova is van plan om de producten van het merk, de oordoppen en de soundbars, op te nemen in het portfolio van hoortoestellen.

Het is de bedoeling dat beide bedrijven in de toekomst nauw samenwerken, zodat er alsnog nieuwe Sennheiserproducten aangeboden kunnen worden. Daarvoor is onder meer een licentiedeal gesloten voor het gebruik van de Sennheisermerknaam.

Advertentie

Verder is het zo dat zowel Sennheiser als Sonova heil zien in de markten van hearables (hoortoestellen) met spraakverbeteringen en true wireless oordoppen voor audiofielen. Door de deal is het de bedoeling dat de complete consumententak van het audiomerk overgeheveld wordt aan het medische merk.

Voor werknemers is het zo dat er zich nieuwe kans voordoen. Op dit moment werken er zo’n zeshonderd mensen voor de consumententak van Sennheiser. Het is niet bekend hoeveel geld ermee gemoeid gaat.