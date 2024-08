Review: Sennheiser ACCENTUM True Wireless – Een winnaar

Gebruik

De pasvorm is prima en met de standaard ear tips blijven ze bij mij goed zitten. Naar wens kan er een andere maat dopjes gebruikt worden. Ze voelen comfortabeler aan dan mijn Gemini’s, waarbij ik me altijd bewust ben van het feit dat er iets in mijn oor zit. De ACCENTUM True Wireless maakt dat ik me er niet meer van bewust ben oordopjes in te hebben. In het begin was ik wat angstig om ze tijdens werkzaamheden buitenshuis te dragen. Maar dit was ongegrond. Tijdens het grasmaaien met een benzine motormaaier bleven ze uitstekend zitten. En werd het motorgeluid vergaand onderdrukt, met ANC in de hoogste stand, en kon ik prettig muziek luisteren. De Bluetooth verbinding bleef goed en was zeer stabiel. Dit geldt ook voor de Smart Control app die geen nukken vertoont. Dit in tegenstelling tot de Devialet app die regelmatig kuren vertoont en problemen geeft met bijvoorbeeld updaten of verbinden met de Gemini in ears. Klankmatig blijft de ACCENTUM een fractie achter op de Gemini maar dit is niet vreemd gezien het prijsverschil van honderd euro. Wil je een nog betere geluidskwaliteit, dan biedt Sennheiser nog de Momentum True Wireless 4. Ten opzichte van de Gemini is de ACCENTUM True Wireless een streepje minder verfijnd in de weergave en is de laagweergave wat losser. Maar overall zijn de verschillen minimaal en hoe vaak zul je als gebruiker het onderste uit de kan willen halen qua geluidsweergave. Op dit punt gaat de kwaliteit van het muzieksignaal mee spelen. Pas bij downloads in Cd-kwaliteit van bijvoorbeeld streamingdienst Tidal zul je de verschillen bij goed luisteren ontdekken. Belangrijker is de betrouwbaarheid, het gebruiksgemak en de veelzijdigheid van de Smart Control app.

Tijdens het thuiswerken kan ik ongestoord aan de slag zonder dat de wasmachine en droger, een paar meter van mijn bureau verwijderd, het luisterplezier bederven. De Hybride ANC technologie van deze ACCENTUM True Wireless werkt uitstekend. Slechts een zacht zoemen van de wasmachine is hoorbaar in de stille passages van de muziek. Bij het beluisteren van radioprogramma’s valt op dat de spraak uitstekend weergegeven wordt. Mocht je uitsluitend een praatprogramma of Podcast luisteren dan kun je in de Smart Control app de speciale Podcast stand, een equalizer preset, kiezen voor een nog beter resultaat. Niet alleen de spraak is goed, muziek gaat eveneens meer dan goed. Er is een mooie balans tussen hoog, midden en laag. De laagweergave overheerst totaal niet, iets wat jonge luisteraars misschien te lichtvoetig vinden. In de app kun je dan gebruik maken van de Bass Boost EQ preset die voor een meer intense laagweergave zorgt. Is dit niet helemaal je smaak dan kun je altijd zelf een equalizer preset aanmaken. Een andere handige optie in het ANC-menu is de Anti-Wind stand. Tijdens een fietstocht van ruim anderhalf uur en windkracht vijf bleek de werking zeer goed. Ongestoord luisterde ik naar een van Tidal gedownloade playlist met rocknummers. Er was verrassend veel detail te horen in het hoog. Een bekken, andere instrumenten of een achtergrondzangeres ik kon ze allemaal blijven volgen. Net als met de eerdergenoemde wasmachine was de wind alleen licht hoorbaar in de stille passages of tussen twee tracks.