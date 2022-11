De Bowers & Wilkins 705 S3

De 700-series van Bowers & Wilkins erft elk jaar technieken die we in de duurdere 800-serie terugzien. Zo ook dit jaar. De 705 S3 komt met de iconische tweeter-on-top-configuratie waardoor de hoge tonen in een eigen, losgekoppelde behuizing geproduceerd worden en dus nog vrijer en opener moeten klinken. De ontkoppelde tweeter is gefreesd uit één massief blok aluminium om beter bestand te zijn tegen resonantie.

De behuizing waarin de Continuum-conus bas-/midrangedriver verwerkt zit heeft ook een grote update gekregen. Ten opzichte van de vorige generatie is de behuizing aan de voorzijde licht gebogen, wat ten goede moet komen aan de verspreiding van het geluid. De drivers zijn nu ‘uitspringende’ speakers die in ‘pods’ zijn gemonteerd. Dankzij de composietconstructie, vermijdt de Continuum conus volgens Bowers & Wilkins de abrupte overgangen naar opbreekgedrag. Dit moet resulteren in een meer open, neutrale weergave die stemmen en instrumenten met precisie en transparantie overbrengt. Hoewel de drivers dezelfde grootte hebben als bij de vorige generatie, is de behuizing wel smaller gemaakt. Dat doet de nieuwe speaker veel slanker lijken. Een andere innovatie in de S3-generatie is de nieuwe Biometric Suspension-ophanging, die de traditionele ‘spider’ van textiel vervangt bij FST units als gebruikt in de 3-weg systemen, 704 S3, 703 S3 en 702 S3. De nieuwe ophanging moet zorgen voor minder luchtcompressie en kleuring, waardoor stemmen en instrumenten natuurlijker en transparanter moeten klinken.

Aan de achterzijde van de 705 S3 zien we de Flowport (baspoort) terug, vergezeld door vier luidsprekeraansluitingen waardoor bi-wiring tot de mogelijkheden behoort. Hiermee worden de lage en hoge tonen gescheiden. De voor- en zijkanten van de 705 S3 zijn extra dik en de versteviging aan de binnenkant is gemaakt van MDF. De stijve behuizing vermindert volgens Bowers & Wilkins de resonantie in de behuizing. De 705 S3 heeft een afmeting van 19,2 x 34,5 x 29,7 cm (BxHxD) en weegt iets meer dan 10 kilogram.