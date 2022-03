Rotel kondigt C8 en C8+ custom install versterkers aan

De C8 Custom Install-versterker levert 70 watt vermogen per kanaal aan 4 ohm. De C8+ Custom Install-versterker levert 150 watt vermogen per kanaal aan 4 ohm. De zone-uitgangen kunnen worden verbonden voor een nog hoger uitgangsvermogen per kanaal. De PA Override-functie detecteert en schakelt automatisch voor optimale installatieflexibiliteit. Beide modellen zijn uitgerust met (4) analoge broningangen die door alle zone-uitgangen kunnen worden gebruikt door middel van interne matrixschakeling. Daarnaast zijn ook het volume, de balans, de bas en de treble apart in te stellen. De C8+ is ook uitgerust met twee optische en twee coaxiale digitale ingangen ter ondersteuning van de 24-bits/192 kHz audio met een matrixverbinding naar de uitgangen.

Het voorpaneel van iedere versterker is voorzien van een grafisch display met bedieningsknoppen voor een gebruiksvriendelijke installatie en ervaring, Hiermee kies je onder andere de actieve inputbron met matrixverbinding en regel je direct het volume in iedere zone. Het speciaal ontwikkelde 2U-hoogtechassis heeft geen ruimte aan de boven- en onderkant nodig. Hij kan efficiënt aan een rek worden bevestigd met de meegeleverde reksteunen. De luidsprekeruitgangen maken gebruik van afneembare Phoenix-connectoren voor een vooraf bedrade installatie met zorgeloze, veilige schroefmechanismen. Ethernet, RS232 en 12V-triggeraansluitingen zorgen voor een eenvoudige integratie met populaire bedieningssystemen. Deze modellen kunnen dus in vrijwel ieder systeem worden geïntegreerd.

De C8 en C8+ zijn vanaf juli 2022 in de kleur zwart verkrijgbaar voor 2.600 euro (C8) en 3.200 euro (C8+).