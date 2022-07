Rotel RA-6000 versterker en DT-6000 cd-speler – Een diamanten huwelijk

Verschillende DAC’s

Bij het luisteren naar de Diamond Series hebben we onze Auralic-streamer zowel aan de USB-poort van de DT-9000 en de RA-9000 gehangen. Een experiment waarvan we normaal gezien niet zulke spectaculaire verschillen verwachten. Maar in dit geval is dat er wel, en wat ons betreft in het voordeel van de DT-9000. Dezelfde muziekstukken gestreamd via de DAC Transport pronken met een stukje meer detail en iets betere timing. Het klinkt gewoon beter. Hoe kan dat? Heel simpel: de twee Rotels hebben radicaal verschillende DAC-luiken. Waar de RA-6000 werd uitgerust met een Texas Instruments-DAC, schakelde Rotel een versnelling hoger bij de DT-6000. In dit toestel vind je een achtkanaals ES9028PRO DAC-chip van ESS, op zo’n manier geschakeld dat het in een optimale stereomodus functioneert.

Los van het hoorbare verschil dat we observeren, betekent dat ook dat de DT-9000 wél DSD kan verwerken. De DAC in de RA-6000 dan weer niet, want deze lust enkel PCM-audio. Let wel, de cd-speler kan ondanks de DSD-klare DAC geen SACD-schijfjes afspelen. Als je DSD-bestanden wil afspelen, dan zal je ze via de USB-B-poort moeten aanbieden.

Je kunt je natuurlijk afvragen waarom de versterker die ongeveer dubbel zoveel kost als de cd-speler een minder competente DAC bezit. Maar we snappen ook wel waarom Rotel het zo heeft gedaan. Door deze stap is de DT-6000 waardevoller; het wordt meer dan enkel een cd-speler. Het wordt zo eveneens een upgrade voor digitale bronnen. Terwijl de RA-6000 op z’n eigen ook wel die digitale bronnen kan verwerken, op de weinig gebruikte DSD-ondersteuning na. De DT-6000 aanschaffen hoeft dus niet, maar het is dankzij het betere DAC-gedeelte wel aantrekkelijk om te doen.