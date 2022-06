Rotel lanceert nieuwe modellen in de Diamond-serie

De Diamond-serie bestaat onder andere uit de DT-6000 DAC Transport en de RA-6000 geïntegreerde versterker. Beide modellen zijn voorzien van een nieuw, industrieel design met een moderne en eigentijdse stijl, welke past bij het huidige Rotel-assortiment. Beide producten uit de Diamond-serie beschikken over een op de Michi gebaseerd circuit ontwerp en hoogwaardige, speciaal ontwikkelde componenten. De nieuwe producten bevinden zich hierdoor in het hogere segment van het Rotel-assortiment.

De DT-6000 DAC Transport is de ultieme broncomponent voor audio- en muziekliefhebbers en brengt muziek tot leven met ongekend detail. Het belangrijkste onderdeel van de DT-6000 is de 8-kanaalse ESS Sabre ES9028PRO digitaal-naar-analoog-converter. Deze is zodanig geconfigureerd dat de linker- en rechterkanalen over 4 Mono DAC’s beschikken. Boventallige signaalverwerking van de digitale datastromen onttrekt audionuances met enorme helderheid en details met een ongekend lage ruisvloer. De DAC voedt de speciaal ontwikkelde, differentiële output filters met sonische componenten die perfect zijn afgestemd voor een levensechte geluidsreproductie. De DT-6000 wordt aangedreven door een intern geproduceerde, unieke ringkerntransformator met krachtige slit foil-condensatoren om signaalverlies te voorkomen en alle belangrijke circuits te voorzien van onafhankelijk, geïsoleerd vermogen met een laag ruisniveau. Dit zorgt voor nog minder ruis en helpt gevoelige circuits te isoleren.

Het apparaat is uitgerust met een PC-USB-ingang voor ondersteuning van MQA- en DSD-audio en gebruikt coaxiale en optische ingangen voor muziekbestanden van PCM 32-bits/384kHz. Het inbegrepen cd-lademechanisme biedt extra flexibiliteit voor muziekstreamers en mediaspelers.

De RA-6000 geïntegreerde versterker levert maar liefst 350 watt uitgangsvermogen in vier ohm. Het apparaat is gebaseerd op het technische ontwerp en de functionaliteiten van de topmodellen uit de MICHI-serie, vooral op het gebied van circuit ontwerp, akoestische componenten en de techniek achter de voeding. Ook is hij voorzien met upgrades van de recente MKII-modellen van Rotel. Luisteraars kunnen hun favoriete audiobronnen aansluiten dankzij de verschillende broningangen, zoals coaxiaal (3), optisch (3), analoog (3), PC-USB met ondersteuning voor MQA, Bluetooth met aptXTM HD voor hoogwaardige streaming, XLR Balanced, iOS USB voor Apple-apparaten en een Moving Magnet Phono-ingang voor liefhebbers van vinyl albums.

De Diamond-serie RA-6000 en DT-6000 zijn vanaf juli 2022 in de Verenigde Staten verkrijgbaar, in de kleuren zwart en zilver. De overige landen volgen kort daarna.

Voorgestelde prijzen (MRSP):