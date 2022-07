Review: Rotel A12 MKII en CD14 MKII – Het hoeft niet de hoofdprijs te kosten

Luisteren

Het eerste wat opvalt wanneer ik de CD14MKII in gebruik neem is hoe mooi soepel en geruisloos de cd-lade opent en sluit. De eerste punten zijn al binnen voordat er muziek geklonken heeft. Marc Cohn mag met zijn titelloze album het spits afbijten. Mijn fraaie MFSL-remaster verdwijnt in de speler en een paar seconden later is de TOC uitgelezen en volstaat een druk op de Play toets om muziek ten gehore te brengen. Ik begin met de analoge uitgang van de speler en kies de track Ghost Train. Ik word getrakteerd op prachtige volle laagweergave en een breed en diep stereobeeld. De stem van Marc klinkt prettig, met warmte en karakter. Dig Down Deep begint met fluisterende stemmen, De A12MKII versterker is voldoende transparant om de stemmen goed te laten horen. De shaker en andere percussie-instrumenten zijn opvallend goed de volgen en daarnaast levensecht. Het stereobeeld wordt al voor de speakers opgebouwd en loopt ver door naar achter. Prettig in het gebruik is de prima afleesbaarheid van de display van beide apparaten, ook vanaf de luisterpositie, en de mogelijkheid tot dimmen. Wat Rotel knap gedaan heeft is hoe goed beide apparaten bij elkaar passen qua vormgeving. Samen vormen ze een fraaie set die er strak uitziet en kwaliteit uitstraalt. Wanneer ik dezelfde tracks, geript van de MFSL cd, via mijn digitaal aangesloten Bluesound Valt Gen2 beluister zijn er subtiele verschillen te horen. De stem van Marc schuift wat meer naar achter in het stereobeeld en klinkt een toefje minder levensecht. Overall is het voor mijn gevoel een klein beetje minder vloeiend en een tikje nerveuzer. Nu zijn er natuurlijk meer variabelen in het spel zoals bijvoorbeeld de bekabeling dus zijn de verschillen niet specifiek aan de Rotel versterker of cd-speler toe te schrijven. Wel wordt duidelijk dat de A12MKII versterker voldoende kwaliteit in huis heeft om verschillen, hoe subtiel ook, bloot te leggen. Terug naar de CD14 als bron met het album Ray Sings, Basie Swings. In het nummer Georgia On My Mind is er weer de rust die ik eerder hoorde bij Marc Cohn. De zo herkenbare stem van Ray Charles wordt met veel kleur en nuance neergezet in de luisterruimte. Ray staat groot vooraan in het beeld met daarachter de fantastische blazers van het orkest van Count Basie. Ze hebben bite maar ontberen gelukkig onaangename scherpte die bij wat langer luisteren kan gaan irriteren. Het album Dear John van Ilse DeLange is een fantastische live registratie uit de tijd van de Marlboro Flashback Tours en was alleen in beperkte oplage op cd verkrijgbaar. Koren op de molen voor de CD14MKII. Have A Little Faith In Me wordt groot en heel ruimtelijk neergezet in de luisterruimte. De piano heeft lekker veel body en een natuurlijke klank. De stem van Ilse heeft nog het jeugdige in zich en dat rauwe randje wat ze in de loop der jaren een beetje kwijtgeraakt is. Het publiek op de achtergrond is goed hoorbaar en bestaat uit losse stemmen verspreid door de ruimte. In het nummer Inside Job vertolkt de gitaar een hoofdrol. Deze wordt heel levensecht midden in het beeld geplaatst met heel veel doortekening. Het slagwerk wat daarna invalt is strak en ritmisch dik in orde. Vervolgens komt Ilse daar nog swingend en dynamisch overheen. De bekkens hebben precies de juiste metalige klankkleur, klinken goed uit en hihat en losse bekkens zijn goed van elkaar te onderscheiden. Ik laat de CD14 even op adem komen en switch naar de digitale optische ingang van de A12 MKII versterker. Via streamingdienst Tidal kies ik Be my number two van Joe Jackson’s album Body and Soul. Dit album kan vooral in delen waar de blazers prominent aanwezig zijn een flinke uitdaging zijn voor een versterker. Scherpte en een nerveuze weergave liggen op de loer. Gelukkig komt de A12MKII van goede huize en is hier geen sprake van. Sterker nog ik verlang naar een fractie meer bite in de solo van de saxofoon. Daarentegen is de versterker bijzonder transparant en zijn details uitstekend te volgen. Zoals bijvoorbeeld een tweede stem die heel dicht tegen de solostem aanzit en het subtiel gespeelde ritme op de bekken in het laatste nummer van het album. Het karakter van de versterker ligt aan de koele kant van neutraal wat bij stemweergave en de piano hoorbaar is. Mogelijk speelt de uiterst neutrale klank van mijn Audiovector luidsprekers hier een rol. Deze speaker zal in de praktijk niet snel met de A12 versterker gecombineerd worden. Een minder onthullende speaker is een waarschijnlijker keus in dit segment. Qua controle in het laag en headroom staat de versterker meer dan zijn mannetje en heb ik niet het gevoel iets tekort te komen. Waar deze versterker ook punten pakt is op het gebied van ruimtelijkheid, alle instrumenten en stemmen hebben een eigen plek in de ruimte die breed en diep is. Nog moeilijker is het om de ambiance en eigenlijke opnameruimte te laten horen. Hier slaagt deze kleine Rotel wonderwel in. l’enfer van het laatste album van Stromae laat mij, door mijn gebrekkige kennis van de Franse taal, redelijk in het ongewisse over de exacte strekking van de tekst. Echter de Rotel A12MKII versterker brengt de emotie en urgentie, die het nummer in zich heeft, met groot gemak op mij over. De elektronische geluiden springen bijna uit de speakers. Het koor op de achtergrond klinkt groot en staat volledig los van Stromae. Streaming is leuk en klinkt prima maar de CD14MKII lonkt. Peter Gabriel’s Secret World Live album verdwijnt in de cd-lade en al snel wordt de ruimte gevuld met muziek. Ik waan me in het grote stadion omringd door enthousiaste fans. De basdrum klinkt stevig en vol en het Hammond-orgel is duidelijk te volgen. De blazerssectie staat ver naar achter op het virtuele podium in mijn luisterruimte. De drive die in de muziek zit wordt mooi weergegeven en het is lekker mee tappen met de voet op de maat. De samenzang tussen Peter en Paula Cole in het overbekende Don’t Give Up is erg mooi en subtiel. De laagweergave, die een belangrijke basis vormt in het nummer, is verrassend gecontroleerd en strak. De set zorgt voor een kippenvel moment wanneer het publiek massaal Don’t Give Up scandeert. Er zit een goede drive en ritme in de weergave en ik betrap mezelf dat ik lekker mee zit te tappen met mijn voet op de maat van de muziek. Met Calling Elvis van het album On Every Street van Dire Straits probeer ik de kleine verschillen bloot te leggen die er zijn tussen het analoge en digitale signaal van de CD14MKII. Zoals ik al eerder meende te horen geeft analoog aangesloten een fractie meer warmte aan de weergave. De stem van Mark Knopfler klinkt iets voller en heeft fractie meer nuance. Ook lijken bekkens en percussie minimaal natuurlijker te klinken. Let wel, de gebruikte kabels hebben hier mogelijk ook een stem in. De rest van de luisterervaringen teken ik op met de CD14MKII analoog aangesloten op de A12MKII omdat dit voor mij net iets prettiger luistert. Belly Of The Beast van Bruce Springsteen is een track die, beluisterd via mijn referentieset, heel groot en breed neergezet wordt. De Rotel combinatie stelt niet teleur, het heeft wat minder autoriteit maar gezien het prijsverschil tussen beide is dit muggenziften. De stem van Bruce staat groot en volledig los vooraan in het stereobeeld. De laagweergave is uitstekend, wat goed te horen is in de manier waarop de klappen op de grote trom weergegeven worden. Diep in het stereobeeld met kracht waardoor het een heel onheilspellende sfeer krijgt. De kleine belletjes blijven goed hoorbaar en de viool heeft een mooie natuurlijke klankkleur. Jack Of All Trades is een song waarin veel verschillende instrumenten vertegenwoordigd zijn. Zo zijn er blazers, slagwerk en gitaren. De trompet is zeer herkenbaar en mooi geplaatst in het beeld. Net als in het vorige nummer ook hier een echte grote trom die met impact en kracht weergegeven wordt. De set is voldoende transparant om, wanneer de elektrische gitaar de boventoon, de trompet hoorbaar te houden. Net als de beatring die aan het einde van de track steeds zachter klinkt en langzaam in het niets verdwijnt. Nog vele cd’s passeren de revue gedurende de recensieperiode, zoals Sting en K.D. Lang. Telkens word ik verrast door de kwaliteit die beide Rotel apparaten aan de dag leggen.