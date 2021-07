Review: Q Acoustics Concept 300 luidsprekers – een must listen

Luisterindrukken

The Beat Hotel van Allan Taylor is een mooie track om als beginpunt te nemen bij de eerste luistersessie. Het valt direct op dat deze Concept 300 achter de baffle begint met het opbouwen van het stereobeeld. Mijn Audiovector luidsprekers bouwen een beeld op dat feitelijk al voor de speakers begint. De Q Acoustics zet echter een beeld neer wat verder doorloopt naar achter. Midden in dat diepe beeld klinkt de stem van Allan volledig los, zeer verstaanbaar en met verrassend veel body. De details in het hoog zijn zeker aanwezig maar klinken wat afgeronder en minder puntig dan de Audiovector met zijn bandtweeter. Het is misschien wat minder snel maar hierdoor wel prettig luisteren. You Don’t Have To Say You Love Me in de versie van Shelby Lynne is door de rust die de tweeter kenmerkt net een fractie minder edgy en hierdoor gemakkelijker te beluisteren. De gitaar heeft een fraaie natuurlijke klank en de speaker is voldoende transparant om te laten horen hoe de vingers over de snaren bewegen. De drums worden diep achterin het stereobeeld geplaatst. De sfeer van Roxy Music’s Avalon wordt uitstekend naar de luisterruimte vertaald door de Concept 300’s. Slagwerk en de verschillende percussie-instrumenten zijn goed los van elkaar te horen en klinken verspreid door het hele stereobeeld. De achtergrondzangeressen staan daadwerkelijk ver naar achter in het beeld. Van een mooi geproduceerd studioalbum over naar een rockconcert. Live 1975-85 van Bruce Springsteen and the E Street Band is een album wat me na aan het hart ligt. Diverse malen had ik het genoegen The Boss en zijn fantastische band live te zien en horen spelen. De uitvoering van The River op dit album begint met een lange monoloog van Bruce. De speakers weten dit bijzonder goed weer te geven, de verstaanbaarheid is uitstekend en het karakter van zijn stem prima gevangen. De dynamische overgang van spraak naar muziek wordt moeiteloos genomen. Even ben ik terug bij een concert van The Boss, voor je gevoel kijk je echt vanaf het veld naar een openlucht podium. De speakers brengen niet het gewicht van bijvoorbeeld de drumkit volledig terug in de luisterruimte maar de sfeer en de echtheid van de instrumenten des te meer. Deze Q Acoustics luidsprekers zijn meester in het overbrengen van de live beleving. Ik kan me niet voor de geest halen eerder een speaker in deze, en ruim daarboven, prijsklasse gehoord te hebben die dit zo goed kan. Naast lid van de E Street band is Nils Loffgren een gevierd soloartiest en briljante gitarist. Het nummer Keith Don’t Go van zijn album Acoustic Live heb ik jaren niet gedraaid omdat het op beurzen een dood gedraaide demotrack was geworden. Nu ik het nummer weer eens beluister kan ik er toch best van genieten. De speakers zijn gemakkelijk in staat de snelheid van het snarenspel weer te geven. Het klinkt heel realistisch al zou de stem van Nils voor mij iets meer body mogen hebben.