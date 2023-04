Pro-Ject lanceert compacte stereoversterker Stereo Box DS3

De nieuwe Pro-Ject Stereo Box DS3 ziet er vrijwel identiek uit als de vorige versie, maar intern is er wel het één en ander gewijzigd. Zo heeft Pro-Ject dit model op vrijwel alle technische aspecten onder handen genomen en is er ook ondersteuning voor een nieuwe bluetooth-versie. Dankzij bluetooth 5.0 is er ondersteuning voor aptX, aptX HD en A2DP. De compacte stereoversterker kan een vermogen leveren van twee keer 150 watts bij 4 ohm. Kijken we naar de output voor headphones, dan gaat het om twee keer 450 mW aan 32 ohm.

Pro-Ject Stereo Box DS3 specificaties:

NEW 2 x 150 watts at 4 ohms output power

NEW BLUETOOTH® V5.0 – aptX, aptX HD, A2DP profile

NEW Pro-Ject remote control included

Analogue volume control & motor driven potentiometer

Dual mono design principle

3x RCA line inputs

Powerful 2 x 450mW at 32ohm headphone output

Fixed & variable outputs for subwoofer or second zone amp

Trigger In and Output

Gold plated RCA connectors

Rigid aluminium casing protects against interference

Magnetic wooden side panels available separately

Available in black or silver

Made in Europe

Prijs en beschikbaarheid

De Pro-Ject Stereo Box DS3 verschijnt deze maand nog bij Pro-Ject dealers. Je kunt kiezen uit een zwarte of witte afwerking, waarbij de magnetische panelen aan de zijkant in verschillende kleuren beschikbaar zijn. Kies uit Walnut, Rose-nut en Eucalyptus. De prijs bedraagt 899 euro.