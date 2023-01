Review: Pro-Ject E1 Phono – Op weg naar volwassenheid

329 euro voor een platenspeler lijkt op een cultuurschok. De netstekker van een van de draaitafels in de luisterruimte is al 100 euro duurder. De Pro-ject E1 Phono is representatief voor een categorie platenspelers die ergens in de negentiger jaren is ontstaan. Vinyl begon toen aan een enorme opmars en momenteel is de zwarte schijf razend populair. De jeugd heeft vinyl omarmd als cool en trendy medium. Daar kun je mee scoren binnen je sociale kring. Als zij of hij die avond aanbelt, de wijn staat koel, de hapjes liggen lonkend op de schaal te shinen, de bubbels stijgen naar het oppervlak en je staat daar in een flashy outfit, dan ga je toch niet streamen? De grootste showstopper die er is. Nee, dan duik je in je vintage verzameling fifties- en sixties-vinyl, of je presenteert de nieuwste superluxe Madonna-release. Wedden dat ze blijft (of hij blijft)?

De hardware-industrie kon natuurlijk niet achterblijven. In eerste instantie vormde het aanbod van vintage draaitafels, die op zolders stonden te verstoffen, soelaas. Maar, fabrikanten zagen al snel het licht en begonnen met vliegende vaart draaitafels te bouwen. Dat licht scheen vooral op een commercieel motief. Veel minder op de schoonheid en waarde van het analoge medium. Als iets ‘booming’ wordt, zoals draaitafels, stekkerblokken, hoofdtelefoons, portable mediaspelers, netfilters, streamers en streamingsites, dan is de audio-industrie er als de kippen bij om producten te maken en commercieel uit te melken. Desnoods OEM, want veel avonturiers op de markt hebben nog nooit zelf een draaitafel ontworpen en gebouwd. Zelfs techbedrijven zijn actief op de audiomarkt. Een markt waar ze beter uit weg kunnen blijven.

Er kwam dus een golf aan nieuwe draaitafels en zeker ook betaalbare platenspelers. Vaak leuke, trendy en bereikbare modellen met een zeer acceptabele geluidskwaliteit. Die draaitafels worden hier altijd gekscherend ‘MDF-plankjes met een Chinees speelgoedmotortje’ genoemd. Vanaf midden jaren negentig veranderde de wereld. De audio-industrie heeft altijd kwalitatief goede producten gebouwd voor een bepaalde prijs. Audio was ook lange tijd een product waar je vaak even voor moest sparen. We raakten in een spiraal van duurdere arbeidskosten, duurdere grondstoffen en het idee dat iedereen zich deze producten zou moeten kunnen veroorloven. Gaandeweg was het niet meer mogelijk om de kwaliteit van de betere hifi uit de jaren zestig tot negentig nog te realiseren. In ieder geval niet voor massavriendelijke prijzen. Een Akai-recorder van indertijd 400 gulden zou vandaag de dag ruim 18.000 euro kosten en Audioscript bood in 1976 voor 695 gulden een Micro Seiki MR-322 platenspeler aan met een Stanton 681 Triple E element. Iets met vergelijkbare kwaliteit zou nu boven de 2.000 euro kosten.