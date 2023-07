Pro-Ject Audio lanceert verbeterde Pre Box S2 Digital Edition 2023

De Pro-Ject Audio Pre Box S2 Digital Edition 2023 is net als zijn voorganger een combinatie van een voorversterker, hoofdtelefoonversterker en DA-converter. Qua uiterlijk is er sinds 2017 niets veranderd, maar de Britse ontwerper van hifischakelingen John Westlake heeft het apparaat op verschillende punten onder handen genomen.

Zo is het apparaat nu voorzien van een ESS Sabre ESS9038 dual DAC en een eigen digitaal filter. Ook zijn de voedingen verbeterd en verbruiken de Klasse A-versterkers volgens de fabrikant minder stroom. Daarnaast is jitter verlaagd naar minder dan 100 femtoseconden. De Pro Box S2 Digital Edition 2023 ondersteunt MQA-bestanden, DSD-bestanden tot DSD512 en 24-bit/192 kHz-signalen via de digitale ingangen.

De Pro-Ject Audio Pre Box S2 Digital Edition 2023 krijgt een prijs van mee 449 euro mee en is te koop in een zwarte of zilverkleurige afwerking.