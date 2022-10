Review: Pro-ject Debut Pro S – De terugkeer van de S-vorm

Experimenteren mag

Waarom nu die stap naar een 10-inch S-toonarm? Op zich is het niet iets nieuw voor Pro-ject. De Oostenrijkers passen weliswaar graag hun rechte armen uit koolstofvezel/aluminium toe, je vindt in hun aanbod ook nog spelers met S-armen. Vroeger had het merk zelfs veel toestellen met S-armen, maar de fabricagetechniek werd te duur en de productie ondervond veel last van de arbeidskrapte na de corona-epidemie.

Of recht dan wel S-vormig beter is, is weer zo’n onderwerp waar audiofielen uren over kunnen discussiëren zonder een conclusie te bereiken. Er lijkt immers geen consensus te bestaan dat een vorm beter is dan een ander, omdat het verhaal toch iets complexer is dan dat. De vorm en constructie van een toonarm is zonder twijfel wél belangrijk, onder meer omdat een slecht ontworpen toonarm kan resoneren en de weergave sterk beïnvloeden. Dat is iets dat je bij goedkopere platenspelers kan meemaken. Maar ook materialen en constructiewijze spelen een rol, waardoor je niet zomaar kunt stellen dat een vorm superieur is aan een ander.

In dit geval kiest Pro-ject vooral voor een S-arm uit aluminium omdat ze op zo’n toonarm makkelijker een SME-connector kunt plaatsen. Dankzij de aanwezigheid van zo’n connector is het makkelijker om een andere cartridge op een headshell aan te brengen. Bij de Pro-jects met rechte arm moet je knoeien met schroefjes, hier kun je vrij eenvoudig en snel een nieuwe headshell met cartridge bevestigen. Een voorname doelgroep van de Debut Pro S is volgens de makers dan ook muziekliefhebbers die willen experimenteren met verschillende cartridges. VTA- en azimuthaanpassingen zijn bij deze speler mogelijk.