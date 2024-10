Apple Intelligence komt in april naar gebruikers in de EU

Apple pakte groot uit met ‘Apple Intelligence’, de kunstmatige intelligentie van Apple die we niet alleen bij de nieuwe iPhone 16 zien, maar ook naar de Pro-modellen van de iPhone 15 en naar de nieuwe iPads komt. Het was echter een beetje een domper in Europa want dankzij EU-regels (DMA, oftewel Digital Markets Act), komen de functies hier voorlopig niet beschikbaar.

Daar komt echter verandering in, want in een persbericht van Apple kunnen we nu het volgende lezen:

In april zullen Apple Intelligence-functies worden uitgerold naar iPhone en iPad-gebruikers in de EU. Dit zal veel van de kernfuncties van Apple Intelligence bevatten, waaronder Schrijfhulp, Genmoji, een vernieuwde Siri met uitgebreider taalbegrip, ChatGPT-integratie en meer.

Apple Intelligence komt in april 2025

Het lijkt erop dat Apple toch het gesprek met de EU is aangegaan, alhoewel direct gezegd moet worden dat Apple Intelligence nog veel meer functies omvat dan hierboven beschreven. Apple heeft het echt over ‘kernfuncties’. We zijn dan ook benieuwd hoe het uit gaat pakken en of we hier alle mogelijkheden van de kunstmatige intelligentie van Apple gaan krijgen, of slechts een klein deel. Voorlopig moet je nog even wachten tot april 2025 voordat je met de eerste AI-functies van Apple aan de slag kan op je nieuwe iPhone of iPad.