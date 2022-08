Review: PLiXiR Elite BAC 1000 Powerconditioner – Onverdeeld enthousiast

Lossless power

We kunnen het er heel lang over hebben, maar stroomproducten hebben eigenlijk maar één belangrijke taak en dat is het verliesloos doorgeven van de netstroom in de meest zuivere vorm. Niets sexy aan, maar een wetenschap op zich. De eerste taak is het wegnemen van vervuiling waar audiocomponenten niet van houden. Deze vervuiling komt in verschillende vormen. Namelijk hoogfrequent (RFI) vervuiling waarmee ruis aan het audiosignaal wordt toegevoegd, maar ook in de vorm van brom veroorzaakt door magnetische velden (EMI) en door onfortuinlijke aardlussen in de muziekketen.

Tenslotte kan er in hele zeldzame gevallen zelfs gelijkspanning op het elektriciteitsnetwerk aanwezig zijn waar de apparatuur mechanisch van kan gaan brommen en uw set als bijkomend nadeel minder goed zal presteren. Er zijn verschillende methoden om de eerdergenoemde vervuiling te minimaliseren. Wij zelf zijn het meest enthousiast over de stroomfilters met een scheidingstransformator waarmee zowel de nul en fase van het net worden ontkoppeld en de apparatuur via de secondaire zijde van de transformator worden gevoed. Het voordeel van zo’n scheidingstransformator is, onder meer, dat de netstroom van eventuele gelijkstroom wordt ontdaan. Dit gebeurt niet bij powerconditioners aan de onderkant van het prijssegment.