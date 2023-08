Review: Onkyo TX-RZ50 – Onkyo is terug met 9.2 AV-receiver

De TX-RZ50 is de eerste van een nieuwe lichting AV-receivers van Onkyo. Het is een 9.2-toestel dat samen met de krachtigere TX-RZ70 de terugkeer van het legendarische Japanse merk moet inluiden. In de markt vind je hier en daar misschien nog andere receivers van Onkyo, maar dit is een gloednieuw apparaat met de features die je in 2023 verwacht. Te beginnen met een brede ondersteuning van HDMI 2.1 op alle poorten en voor IMAX Enhanced. Het bezit ook een FM/DAB-tuner, een zeldzaamheid in dit prijssegment. De receiver bezit daarnaast enkele unieke eigenschappen waarmee Onkyo zich wil onderscheiden van grote rivalen Denon/Marantz en Yamaha.

Hoog op de lijst staat Dirac, de kamerkalibratiesoftware die beschouwd wordt als de beste oplossing om akoestische problemen in een kamer aan te pakken. Onkyo is niet de enige die voor Dirac kiest; onder meer Arcam, NAD en Primare bieden het ook aan in AV-receivers. Sinds kort is het ook optioneel beschikbaar bij Denon en Marantz. Uniek is dat Onkyo de volledige versie van Dirac gratis meelevert. Deze corrigeert over het volledige frequentiebereik, niet enkel tot 500 Hz. Gegeven de hoge prijs van Dirac als je het los koopt, is dat wel sterk. De Onkyo TX-RZ50 ligt in de winkels voor 1.599 euro.