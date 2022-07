Onkyo, Integra en Pioneer keren terug: nieuwe av-producten in de herfst

Misschien kan je het bericht van twee maanden geleden nog wel herinneren. Onkyo, een grote naam sinds 1946 in de av-wereld, vraagt het faillissement aan. Het bedrijf had het al jaren moeilijk met de veranderende vraag in de markt en dat resulteerde in een faillissementsaanvraag. Het bedrijf kampte met een schuldenlast van ongeveer 24 miljoen dollar.

Toen werd al duidelijk dat het bedrijf mogelijk een doorstart maakt via de samenwerking tussen Sharp en het Amerikaanse VOXX International. Dat speelde al veel langer. Al een jaar eerder werd er een intentieovereenkomst getekend voor de overname van Onkyo tussen VOXX en Sharp.

Nieuwe producten van Onkyo, Integra en Pioneer deze herfst

Hoe dan ook, de liefhebbers van deze Japanse merken kunnen hun hart ophalen, want Onkyo, Integra en Pioneer keren deze herfst weer terug. Dat heeft Premium Audio Company bekendgemaakt en dat bedrijf is onderdeel van VOXX International Corporation. Het bedrijf maakte bekend dat er nieuwe producten van deze merken gelanceerd zullen worden in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, zo lezen we via theaudiophileman.

En wie gaat de nieuwe av-producten dan maken? Sharp! Dat betekent dat we deze Japanse merknamen binnenkort weer in de av-wereld terug gaan zien. Onder Premium Audio Company vallen ook merken als Klipsch, Jamo, Mirage, ProMedia, Magnat, Heco, Mac Audio, Esoteric, Teac en nu dus ook Onkyo, Integra, Pioneer en Pioneer Elite.