Dirac Live Bass Control beschikbaar voor receivers van Onkyo en Pioneer

Dirac kennen we inmiddels van de software waarmee av-receivers optimaal ingesteld kunnen worden door de ruimte te analyseren. Aan de hand van de akoestiek van de ruimte worden diverse parameters voor de receiver en aangesloten luidsprekers geoptimaliseerd. Dirac Live Room Correction is op diverse av-receivers als standaard optie te vinden, waaronder ook verschillende modellen van Onkyo, Pioneer Elite en Integra.

Gebruikers van de 11.2-kanaals Onkyo TX-RZ70, 11.4-kanaals Pioneer Elite VSX-LX805 en 11.4-kanaals Integra DRX-8.4 krijgen Dirac Live Bass Control nu als extra mogelijkheid. Dirac Live Bass Control is een aanvulling op Dirac Live en is ontworpen om systeembouwers te helpen bij het afstellen en beheren van één of meer subwoofers. De software analyseert waar elke subwoofer zich bevindt en hoe de akoestiek van de ruimte invloed heeft op de weergave van de lage tonen. Vervolgens worden aanpassingen gemaakt om ervoor te zorgen dat de bas gelijkmatig door de kamer wordt verdeeld. De functie corrigeert ook de tijduitlijning tussen de subwoofer en de output van de hoofdluidspreker om ervoor te zorgen dat de audio nauwkeurig wordt gereproduceerd.

Simpel gezegd zorgt de nieuwe functie ervoor dat het minder belangrijk wordt waar de subwoofers in de ruimte staan. De software houdt hier rekening mee en optimaliseert de weergave, ongeacht de plaatsing. Volgens Dirac is dit handmatig nauwelijks te doen.