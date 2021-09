Review: Neat Acoustics Ekstra – Need some more?

Something Ekstra

Het merk Neat Acoustics heeft nog steeds een beetje met het Calimero-effect te dealen: zij zijn groot en wij – nog steeds – klein. Dan hebben we het over bekendheid. Er zijn nog steeds echte muziekliefhebbers die nog nooit van het merk gehoord hebben. Adverteren doet het merk nauwelijks tot niet. Maar dat klein zijn heeft op en andere manier ook een positief effect gekregen. De verschillende type Neats beschikken over de gehele linie genomen bijna allemaal over bescheiden afmetingen. De Neat Petite heeft dat zelfs in extreme mate. Als je die ziet en hoort, ontstaat er bijna altijd de volgende discrepantie: hoe kan zo’n kleine speaker zulk groots geluid voortbrengen? Mijn Neat Acoustic Mystic had in feite hetzelfde in zich. Dat werd nog eens versterkt doordat de zwarte zuilen op een zwarte betonnen vloer bijna geheel ‘onzichtbaar’ hun werk stonden te doen.

Met de Neat Acoustics Ekstra komen de Britten met een iets grotere zuilspeaker op de markt. Die zuil is nog steeds prettig slank te noemen, maar met een hoogte van 110 centimeter toch een stuk groter dan mijn vorige Neats en duidelijk fysiek meer aanwezig. Ik heb de geheel zwarte versie mee naar huis gekregen. Ik heb ook de witte versie met zwarte bovenkant gezien en die is best ‘grappig’. Bij die versie is ook duidelijker te zien dat de boven sectie gescheiden is van het onderste gedeelte. Oh ja, die naam Ekstra heeft trouwens niets te maken met de hogere afmetingen. De naam Ekstra is extra in het Deens. Extra is van toepassing op de extra Iso-baric woofer in de voet.