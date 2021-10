Review: Naim Supernait 3 geïntegreerde versterker

Evolutionaire techniek, revolutionaire weergave

Wat is het toch vervelend dat er voor de werkelijk kritische muziekliefhebber de laatste jaren steeds minder te kiezen valt. Natuurlijk vliegen dagelijks de meest zoete verleidingen over onze beeldschermen. Variërend van nieuwe smartphones die je nu ook kunt vouwen, tot elektrische auto’s die kunnen laden zonder stekker boven een laadstation en slimme apps waarmee je heel je leven kunt ‘stroomlijnen’. Allemaal heel gemakkelijk en interessant, maar ik doel veel meer op basale oer gevoelens. Die onderbuik kriebels die je doorgaans alleen maar ervaart bij verliefd zijn, of die je voelt bij het beleven van een werkelijk grensverleggende nieuwe aanschaf. Met name dit aspect is enorm sterk aanwezig bij de fonkelnieuwe Naim Supernait 3 versterker. Op papier slechts de opvolger van voorganger Supernait 2, maar in werkelijkheid in staat tot mijn meest bevredigende muziekervaring met een versterker uit deze net geen 4,5K prijsklasse van de laatste 10 jaar!

Meestal bestaat een met veel trommelgeroffel aangekondigd nieuw model uit een nieuw fris uiterlijk, een arsenaal aan nieuwe mogelijkheden en uiteraard een ‘veel betere’ klank. Met de laatstgenoemde parameter zit het bij deze Engelse fabrikant wat de Supernait 3 betreft wel snor, maar dat nieuwe uiterlijk is er eh, gewoon helemaal niet? Maar hee, dit is wel Naim en die staat zeker bij de Classic modellijn toch al niet bekend als uitbundig met vernieuwingen en stilistische sniksnak. Maar echt helemaal niets is natuurlijk wel heel erg karig. Nou niets? Er is toch een aux ingang opgeofferd voor een mooie nieuwe hoogwaardige ingebouwde MM phonotrap? Is er verder dan niets nieuws onder de zon? Gelukkig zeker wel! Want onderhuids is deze versterker compleet herzien en dat zorgt voor een dermate grote weergaveverbetering die alles volledig op zijn kop zet!