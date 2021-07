Review: MOON 700i V2 geïntegreerde versterker

MOON 700i V2 geïntegreerde versterker

De beïnvloeding van het menselijk brein is een bijzonder intrigerend fenomeen. Want nog geen tien jaar geleden vonden we klasse D-versterkers helemaal niets, waren voor- en eindversterkers de absolute weergavekoning en werd een ingebouwde dac in een versterker al bij voorbaat afgeschoten. Anno 2019 is er veel veranderd, waarbij het ronduit schokkend is te ontdekken dat ons brein zo griezelig beïnvloedbaar blijkt te zijn, dat we zelfs in relatief korte tijd ‘vertrouwde zaken’ als omgekeerd kunnen gaan ervaren! Zo ook met de nieuwe MOON 700i V2 geïntegreerde versterker. Op zich een werkelijk prachtig apparaat en hier ter test aangeboden in zijn verbeterde tweede generatie. Maar tot mijn eigen verbazing vind ik het nu ook zelf ‘vreemd’ wanneer een geïntegreerde versterker niet over een ingebouwde dac beschikt?! Dat deze versterker desondanks nog steeds zijn begeerde positie binnen het drukbezette spelersveld inneemt, zegt alles over zijn uitzonderlijke kwaliteiten.

De producten van de Canadese audiofabrikant Simaudio zijn op een flink aantal ontwerpfacetten in positieve zin afwijkend van de grote gemene deler. Eenieder die zelf al eens met dit merk kennis heeft gemaakt, begrijpt waarschijnlijk meteen wat ik bedoel wanneer ik het over de typerende understatement kwaliteitsbeleving heb. Want welke productserie je ook neemt, de uitstraling, ergonomie en bouwkwaliteit staan binnen het gevraagde bedrag op eenzaam hoog niveau. Dat het merk daarbij (gelukkig!) de noodzaak vindt ontbreken om deze kwaliteiten goedkoop van de daken te schreeuwen, maakt het merkgevoel er alleen maar mooier en hechter op. Nadeel van deze werkwijze is alleen wel dat je MOON niet op iedere hoek van de ‘hifi straat’ tegen zult komen. Anderzijds kunnen we dat juist ook als een voordeel beschouwen. Vooral vanwege het gegeven dat om deze kwaliteit producten adequaat te demonstreren, een echte vakdealer met werkelijk aanwezige kennis een absolute vereiste is.