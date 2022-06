Review: Marantz CD60 – Cd-speler in een nieuw design

Licht in het donker

We vinden het nieuwe Marantz-ontwerp best geslaagd. Door een paar slimme ingrepen op designvlak heeft de CD60 echt een eigen smoel gekregen die anders en waardevol overkomt. Het voorpaneel bestaat uit twee niveaus. Het hoogste niveau is kleiner en bevat de meeste knoppen en een wit display. Het gedeelte met het scherm zweeft als het ware boven een groter paneel dat met fijn reliëf is afgewerkt. Je kan dit patroon echt bewonderen als zonlicht er over speelt, wat een knap effect is. Helaas bezit de CD60 niet de verlichting aan de zijkant van het frontpaneel die er op de andere nieuwe Marantz-toestellen te vinden is. Een vreemde beslissing, gegeven dat deze cd-speler ook bedoeld is om te matchen met die versterkers.

Het design is een echte knipoog naar het rijke verleden van Marantz. Het is dan ook bedoeld om even sterk dat erfgoed uit te stralen als modern over te komen. De CD60 is beschikbaar in zwart of zilver, waardoor je hem kunt matchen met andere Marantz-apparaten die in dezelfde tinten beschikbaar zijn. Net zoals bij de Model 30 en Model 40n vinden we die lichtere versie toch net iets mooier.

Ook de verdere afwerking van het toestel is prima. Als je hem naast die duurdere Model 30 plaatst, ga je niet opeens grote verschillen zien. Achteraan? Daar valt niet zoveel over te vertellen. De CD60 is uitgerust met een analoge cinch-uitgang, maar ook met twee digitale uitgangen (optisch en coaxiaal). Bij het eerste vertrouw je op de ingebouwde DA-convertor, bij de digitale outputs gebruik je de Marantz puur als netwerktransport en sluit je hem aan op een eigen DAC. Of een geïntegreerde versterker met z’n eigen DAC-luik. Verder is het apparaat uitgerust met het nodige zodat je hem kunt in/uitschakelen met je versterker. Heb je een Model 40n dan kun je zijn remote gebruiken om de CD60 te bedienen.