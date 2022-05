Review: Canton Reference 7 K – Gedreven en passievolle luidsprekers

De naam maakt het eigenlijk meteen helder: de Reference K-lijn omvat de vlaggenschepen met de beste technologie van Canton. Het zijn speakers die gelden als referenties, ontworpen met de nieuwste computerdesigntechnieken, luidt het. Deze high-end familie is wel op een bijzondere manier samengesteld, anders dan doorgaans het geval is. Je kunt het vergelijken met hoe Bowers & Wilkins het aanpakt met hun 800 Series. De Reference K-reeks is net zoals bij de Britten onderverdeeld in twee niveaus die makkelijk te onderscheiden zijn vanwege de andere vormgeving. De Reference 7 K-vloerstaanders die we in dit artikel bekijken horen bij de traditionele kant van de familie, terwijl de 3 K, 2 K en 1 K opvallen door een gesplitste voorkant waarbij de bovenzijde met tweeter en midrange-tweeter smaller is dan het gedeelte met de woofers. Bij de 7 K spreek je over een conventionelere baffle of voorkant uit één stuk waarop alle drivers zijn gemonteerd.

Toch oogt deze luidspreker niet bepaald als een saaie rechthoek. Neen, de ontwerpers van Canton waren in een avontuurlijker humeur. Daarbij wilden ze niet enkel de speaker mooier maken, maar combineerden ze ranke lijnen met een aantal akoestische ingrepen. Het eindresultaat is geslaagd. De bolle zijkanten en de smallere achterzijde geven de Reference 7 K een slanker profiel dan je zou verwachten én bestrijden interne staande golven. Echt hoog is hij niet met z’n 1 meter. Nochtans is het wel een forsere, diepere speaker die bovendien 33 kg per stuk weegt. Dat verrast wel; in z’n verpakking is zo’n Canton-speaker echt wel een klus om te verplaatsen.

Het hoger dan verwachtte gewicht heeft te maken met de dikke panelen aan de buitenkant, maar ook omdat de behuizing intern fors verstevigd is. Zijn voetafdruk is trouwens een klein beetje groter omdat de speaker gemonteerd wordt op een bredere basis. Omdat de verbindingen tussen speaker en basis iets naar binnen staan en er een opening aan de voorkant bestaat, lijkt de 7 K daardoor wat boven de grond te zweven. Visueel leuk, maar opnieuw: akoestisch slim. De Reference K-vloerstaanders beschikken immers over een baspoort die naar de grond gericht is. Via de opening onderaan kan lucht naar buiten, wat de speaker betere basprestaties schenkt. In tegenstelling tot bij vele andere luidsprekers zijn er geen poorten achter- of vooraan, wat de plaatsing dichter bij een muur eenvoudiger maakt.

Om volledig te zijn noteren we nog dat er naast de 1 K, 2 K, 3 K, 5 K, 7 K en 8 K – allemaal vloerstaanders – ook een 9 K-staanderspeaker, 50 K-centerspeaker en de Sub 50 K-subwoofer bestaan. Je kunt dus ook een high-end thuisbioscoop bouwen met deze Duitsers. Bovendien kun je de Reference 5 K-luidspreker krijgen in een slimme en actieve versie, de Smart Reference 5 K, die je kunt combineren met de vele andere Smart-toestellen van Canton. Tien verschillende modellen, dat is wel een heel uitgebreid aanbod.