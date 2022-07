Luisteren

De allereerste muziek waar ik serieus naar luisterde was de fantastische psychedelische jazz van De Beren Gieren, het Gentse wondercombo onder leiding van de Nederlandse multi-instrumentalist Fulco Ottervanger. Hun nieuwe album Less is Endless is pas afgelopen 10 september uitgekomen, maar het is al sinds de dag van release één van mijn kanshebbers voor de jaarlijst van 2021. Wat ik meteen hoorde in de spannende track Guggenheim House was de snelheid van de weergave en de prachtige, zeer gulle ruimtelijkheid. De lichte papieren woofer/middentoner en de gematchte componenten droegen daar zeker aan bij. Het laag dat de Cardea Super 20A’s weergeven is schoon en rijk aan contour en kent geen ‘overhang’. Daarmee bedoel ik dat de laagweergave niet overheerst en achter de weergave aan lijkt te komen. Dat geeft enerzijds de indruk dat het laag wat slank is, maar anderzijds zorgt het vooral bij drukke muzikale passages ook voor veel overzicht in het muzikale plaatje. En als het echt diep móét, dan gaat het ook behoorlijk diep. Niet niersteenvergruizend, maar dat mag je denk ik ook niet verwachten van één 18-centimeter woofer per kant.

Een andere recente favoriet is de 14-cd box Das Orgelwerk, met daarin alle werken die Johann Sebastian Bach schreef voor orgel. Bach-specialist Simon Preston nam ze in de loop der jaren op en speelde daarbij op diverse Europese kerkorgels, waarbij de verschillen in akoestiek en klankkleur goed te horen zijn. Preston’s uitvoering van Liebster Jesu, wir sind hier (1757, BWV 731) op het orgel van de Klosterkirke in het Deense Sorø geeft een prachtig transparante indruk van de ruimte, waarbij de galm van de muziek links en rechts tot vér voorbij de luidsprekers te horen is en er zelfs een vrij overtuigende illusie van hoogte wordt weergegeven.

Over de illusie van ‘erbij zijn’ gesproken: onlangs kreeg ik na jaren zoeken eindelijk de opname in handen van een concert waar ik in 2006 zelf bij aanwezig ben geweest. De klassieke elektronische muziek van Brendan Pollard valt in de categorie Berliner Schule (een ‘Kosmische’ muzieksoort met Klaus Schulze en Tangerine Dream als pioniers) en het bijzondere aan dit optreden was dat Pollard twee Mellotrons bij zich had die ooit van Edgar Froese, één van de oprichters van Tangerine Dream, waren geweest. En die dus ook nog de originele ‘tape-samples’ van onder andere een koor en een dwarsfluit bevatten. De weergave via de Cardea Super 20A’s transporteerde me moeiteloos terug in de tijd naar het Auditorium van de Technische Universiteit van Eindhoven, op die nazomer-achtige zaterdagmiddag in oktober. De lange tracks vol sequencers en ruimtelijke effecten hadden een bijna bedwelmende werking, het kostte me geen enkele moeite om de weergaveketen volledig te vergeten en diep in de muziek te kruipen. Die overigens ook op concertsterkte fantastisch bleek klinken. De vervorming die deze luidsprekers aan de muziek toevoegen is onhoorbaar laag, waardoor je behoorlijk luid kunt draaien zonder dat er ook maar het geringste spoor van druk op de oren optreedt. Dat was ook te merken aan het feit dat ik nog op vrij normale toon met mijn vrouw de herinnering aan dat concert kon bespreken terwijl de muziek speelde.

Het nieuwe album Side-Eye NYC (V1.IV) van Pat Metheny is een fraaie, integrale live-opname van een concert dat hij in 2019 gaf in New York, waarbij hij samen met twee jonge en getalenteerde jazzmusici een mix van nieuwe nummers en klassiekers uit zijn omvangrijke oeuvre ten gehore bracht. De uitvoering op dit album van Better Days Ahead (oorspronkelijk op Letter From Home uit 1989) is groovy en rokerig, en de sfeervolle rol die toetsenist James Francies hierin speelt deed bijna het grote verlies van Metheny’s goede vriend en langdurige muzikale partner Lyle Mays vergeten. De opname klonk warm en intiem, en had een verrukkelijke flow via de Kudos luidsprekers. De correcte timing en fase waar ik het eerder over had speelden een zeer grote rol in de geloofwaardigheid van de muzikale weergave.