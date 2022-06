KEF lanceert LSX II Wireless hifi-systeem

De KEF LSX II is volgens het bedrijf een hoogwaardig hifh-systeem voor al je home-entertainment behoeftes. Het nieuwe audiosysteem vertegenwoordigt 60 jaar aan KEF’s akoestische kwaliteit en is een verbeterde versie van de originele LSX uit 2018.

Ook hier vinden we de speciaal ontworpen 11e generatie Uni-Q driver array en de geavanceerde Music Integrity Engine, die speciaal is geoptimaliseerd voor de Uni-Q driver, om een strak en nauwkeurig geluid met betere helderheid weer te geven. De LSX II bestaat uit een box met twee luidsprekers en is te bedienen via de KEF Connect-app waarmee je gemakkelijk kunt streamen, bedienen en de instellingen kunt wijzigen.

De KEF LSX II moet een veelzijdig en toegankelijk audiosysteem worden en is de volgende generatie van een Plug & Play luidsprekersysteem. Het nieuwe W2 Wireless platform, de connectiviteitsopties, uitgebreide streamingmogelijkheden met Airplay 2, Chromecast, Roon, wifi en bluetooth en de KEF Connect-app moeten zorgen voor een optimaal gebruikerscomfort.