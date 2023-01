Review: Joenit jubileumsysteem – 30 jaar synergie en muziekplezier

Toen Wim Verellen, een verwoed liefhebber en verzamelaar van vinylplaten, in contact kwam met Rega, toen een kleine Britse fabrikant van platenspelers, was het hek van de dam. In zijn enthousiasme besloot hij om van zijn passie een beroep te maken. Het begin van Joenit in Mechelen. Begin jaren ‘90 raakte de familie Verellen ook in de ban van Totem, een op dat moment in Europa totaal onbekende Canadese luidsprekerfabrikant. 30 jaar later is Joenit uitgegroeid tot distributeur van Rega voor de Benelux en van Totem voor de Benelux, Frankrijk en Groot-Brittannië. Sinds kort ook is Joenit ook distributeur van Chord. Wim Verellen geniet in het zuiden van Frankrijk van het leven en zijn uitgebreide vinylcollectie terwijl zijn zonen Bram en Sam met evenveel passie als hun vader het succesverhaal van Joenit voortzetten.