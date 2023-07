Review: JBL Tour One M2 hoofdtelefoon en JBL Tour Pro 2 in-ears

ANC en Personi-Fi

De features Active Noice Cancelling (ANC), Ambient Aware, TalkThru en Personi-Fi pakken we voor beide producten samen. Dit omdat de basis hiervoor exact hetzelfde is, maar de werking door het verschil in afsluiting van de oren wel kan verschillen. Kijkend naar de actieve ruisonderdrukking en de jarenlange ervaring van JBL op dit vlak kunnen we niet anders dan concluderen dat beide hoofdtelefoons boven gemiddeld goed presteren. Als luisteraar wordt je vrijwel compleet afgesloten van de buitenwereld en storende omgevingsgeluiden worden nagenoeg perfect weggefilterd. De over-ear variant doet het op dit vlak iets beter, wat natuurlijk te verklaren is door de betere afdichting van de oren. Maar beide toestellen zijn perfect te gebruiken voor jouw eigen rustige bubbel in de drukke stad, het vliegtuig of in de trein. De Adaptive-functie van ANC is ook ideaal want hiermee hoef je niet steeds in niveau voor ANC te schakelen. Beide hoofdtelefoons passen zelf het niveau van ANC aan door te luisteren naar de omgeving. Soms duurt dit een paar seconden, bijvoorbeeld wanneer je uit een rustige trein op het drukke perron stapt, maar de hoofdtelefoons passen zich hier moeiteloos op aan. Hetzelfde geldt voor de lekkagecompensatie, waarmee automatisch gecontroleerd wordt of er geluid ‘weglekt’ door een mindere aansluiting op de gehoorgang (Pro 2) of mindere aansluiting van het oorkussen (One M2). Zonder exact te kunnen controleren wanneer dit gebeurt ervaren we juist een stabiele en continue audiokwaliteit, ook wanneer een oortje even wat minder goed in het oor zit.

Ambient Aware is een fijne optie wanneer je bijvoorbeeld wandelt en de omgeving in de gaten wilt kunnen houden, of wanneer je op de fiets door het verkeer rijdt. Omgevingsgeluiden worden duidelijk genoeg doorgelaten waardoor je zowel van muziek kunt genieten als de omgeving meekrijgt. TalkThru is een handige functie voor die momenten dat je even een kort gesprek wilt voeren. Dit kan door de functie handmatig te activeren of door de hoofdtelefoon automatisch te laten herkennen wanneer je praat.

Dan is er nog de interessante functie genaamd Personi-Fi. Volgens JBL wordt hiermee de audioweergave (equalizer) aangepast aan je gehoorgang en gehoor. Dit doet het systeem door je vragen te stellen over je geslacht, leeftijd en luisterervaring, waarmee een basisprofiel wordt opgesteld. Daarna worden er voor elk oor negen tonen (van laag naar hoog) afgespeeld en dien je in de app een knop los te laten zodra je de toon niet meer hoort. Nu zal dit nogal per persoon verschillen, maar in mijn geval was de toon altijd hoorbaar. Het niet loslaten van de knop liet de toon echter opnieuw afspelen waardoor ik moest gokken wanneer de toon opnieuw zou starten, zodat ik precies het moment zou vinden waarop de toon het minst hoorbaar was. Dat was erg lastig en bovendien niet echt het doel van deze test. Geen enkele toon was niet meer te horen en dus was het onduidelijk of er aanpassingen aan de equalizer gedaan moesten worden. Toch gaf het systeem een resultaat met een paar (kleine) aanpassingen en die aanpassingen kun je na de test direct vergelijken met de audioweergave van voor de test. De resultaten waren elke keer anders aangezien ik soms net te laat was met loslaten (dus dacht de software dat ik een hard geluid niet hoorde). Na een paar pogingen kwam er een redelijk resultaat uit en na de test klonk het geluid iets voller en bombastischer. In mijn optiek niet per se beter, al is dat een kwestie van smaak. Toch blijft het ook na de test onduidelijk hoe er nu toch aanpassingen gedaan zijn terwijl geen enkele toon onhoorbaar was. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen Personi-Fi volledig uit te schakelen.

Overigens is er nog één onderdeel dat we voor beide toestellen willen belichten: bellen met je headphones. Dat is met beide toestellen zeer eenvoudig en van hoge kwaliteit. Dankzij de (meerdere) ingebouwde microfoons ben je perfect verstaanbaar en zijn gesprekken naadloos en helder te voeren.