Review: Ilumnia Magister mk 2 luidsprekers

…en midden en hoog fine tuning

Tom: ‘Zoals Jef net al vertelde bezitten rondomstralende weergevers unieke aspecten. Deze kunnen heel mooi zijn en in een correcte opstelling zelfs onweerstaanbaar. Maar aangezien luidsprekers ook vaak niet volledig vrij van de wanden kunnen worden opgesteld, zijn we net als bij de basafstemming nog verder gegaan bij het finetunen van ook het middengebied en hoogbereik. Op de achterzijde van de Magister-luidsprekers zijn daarvoor, naast de bi-wiring aansluitingen, ook twee draairegelaars aanwezig. De ‘mid-hoog’ regelaar dekt het bereik van 400 Hz tot 10 kHz, waarbij dat gebied in vijf stappen van in totaal 1,5 dB kan worden versterkt of verzwakt. De tweede regelaar is voor het bereik boven de 10 kHz en kan plus of min 3 dB worden gewijzigd.’ Om het totaalplaatje af te ronden bezit de Magister met 98 cm hoog, 25 cm breed, 48 cm diep en 33 kg gewicht, woonkamervriendelijke afmetingen. Zowel de boven- als onderzijde zijn afgewerkt met fraai gestileerde massief aluminium panelen en de gevoeligheid van dit tweeweg systeem is 88 dB. De als een waar kunstobject bovenop de luidsprekers uittorende LEMS-driver heeft een 20 cm

grote conus van geïmpregneerd papier. De tweeter bevat een zijden dome die 2,54 cm meet. De impedantie is een (buizen)vriendelijke 8 Ohm en het opgegeven frequentiebereik loopt in een echte ruimte (dus geen dode kamer meting) van 37 Hz tot 25 kHz. De bijgeleverde voeding voor de LEMS-driver meet tenslotte 34 cm breed bij 9 cm hoog en is 24 cm diep en heeft een gewicht van 4 kg.