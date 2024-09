Internationale audiobeurs High End verhuist naar Wenen

De HIGH END 2025 wordt opnieuw gehouden in het MOC Event Center in München, van 15 tot en met 18 mei 2025. Maar een jaar later zal de internationale audiobeurs voor het eerst aan bezoekers worden tentoongesteld in het Austria Center Vienna (ACV). De evenementenlocatie in het hart van de hoofdstad van Oostenrijk heeft de afgelopen jaren een uitgebreide verbouwing ondergaan en is uitgerust met de nieuwste digitale technologie.

De locatie biedt een verscheidenheid aan moderne ruimtes in verschillende groottes, zodat exposanten hun producten en technologieën optimaal kunnen presenteren. Extra ruimtes en ruime hallen zijn beschikbaar voor exposanten om hun individuele stands in te richten. De ACV beschikt over in totaal 26.000 vierkante meter tentoonstellingsruimte op verschillende niveaus in het hoofdgebouw en de aangrenzende hallen, waardoor exposanten optimale omstandigheden kunnen vinden voor hun verschillende behoeften.

De HIGH END SOCIETY ziet met de locatiewijziging veelbelovende vooruitzichten en optimale mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van de HIGH END audioshow. De ACV biedt hiervoor een moderne, toekomstgerichte setting.