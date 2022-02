Review: Hana Umami Red pickup element – Moving coil synoniem voor heerlijkheid

Maatwerk bij Excel Sound

Dat begint al bij het huis van het element, bestaande uit een aluminium legering en ebbenhouten binnenzijde. In het huisje is schroefdraad getapt voor het bevestigen en Hana levert drie maten schroefjes mee om de Umami Red vast te kunnen zetten in diverse shells. Meerdere lagen Urushi lak zijn aangebracht en geven het element niet alleen zijn unieke kleur maar bepalen mede de weergave kwaliteit. De naakte, natuurlijke diamant heeft een Microline profiel dat een sterke overeenkomst heeft met de vorm van de snijbeitel om matrijzen te maken. De diamant is bevestigd op een boron cantilever, een voor Japan bijzondere keuze. De generator is samengesteld uit samarium/kobalt magneetmateriaal en de spoelen zijn met de hand gewikkeld uit koperdraad van hoge zuiverheid. Veel van de onderdelen ondergaan een cryogene behandeling, zelfs de 24K vergulde aansluitpinnen. Voor een optimaal resultaat is het aanbevolen het element te laten inbouwen door een dealer, tenzij u zelf beschikt over een vaste hand, vaardigheid, de juiste gereedschappen en het aandurft om een element van € 3.699,- in een shell te hangen. De garantie van twee jaar op het element dekt geen schade ontstaan door een onjuiste behandeling van het element of de diamant. Het element laat zich het beste afsluiten met 100 Ohm of hoger, ondanks de lage inwendige weerstand van 6 Ohm. Een frequentiebereik wordt dan gehaald van 15 Hz tot 50k Hz. Uitgangsspanning is 0,4mV, genoeg voor de meeste MC phono stages en/of een 10x step-up. De kanaalbalans is gelijk binnen 0,5 dB bij 1 kHz en de kanaalscheiding is op die frequentie 30 dB of meer. Bij een naalddruk van 2 gram haalt de Umami Red de 70mu. De compliance is gezet op 10×10(-6) bij 100 Hz en gerelateerd aan meer voorkomende normen is dat 17×10(-6) cm/dyne op 10 Hz. Het element weegt zonder boutjes 10,5 gram. Aan de hand van deze gegevens kunt u berekenen waar de resonantiefrequentie met een arm komt te liggen.

De moderne fabriek van Excel Sound wordt bevolkt door jonge werknemers, in tegenstelling tot veel andere fabrikanten van elementen waarvan het voortbestaan grotendeels afhangt van de pensioendatum van de eigenaren. Dat betekent voor Hana een gegarandeerd bestaan voor lange tijd. Begonnen in het middensegment is Hana op verzoek van importeurs en klanten begonnen aan de ontwikkeling van de Umami Red en heeft ernaar gestreefd een universeel element met maken, neutraal en zonder het warme Japanse sausje (Koetsu) of de Europese steriliteit (Benz). Muziek heeft altijd voorop gestaan, gepaard aan detaillering, het soepel aftasten, constante kwaliteit en betrouwbaarheid. Het trekken van informatie uit de groef staat op vrijwel gelijke hoogte met dat van een VdH Crimson element zo vertelt de importeur/distributeur die beide merken voert. Hem is gebleken dat de Umami Red zich soepel laat combineren met veel step ups en phono trappen, daarin niet kieskeurig is. Nodig in een prijsklasse waarin de concurrentie zwaar kan zijn. De armen waarin de Umami Red zich thuis zal voelen zijn geen vlieggewichten, wel Reed, Jelco, SME 300 en soortgelijken. Vaak staande op Dr. Feickert, Transrotor en Kuzma tafels. Dit is geen element voor een eenvoudige Pro-ject of Rega, evenmin voor een TechDAS van een ton. We voor heel veel spelers die daartussen in vallen en voor wie verder wil gaan dan de meer dan uitstekende Hana ML serie elementen.