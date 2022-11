Review: Golden Ear BRX – een echte aanrader!

Rust en nuance

Deze BRX laat horen dat Golden Ear een andere weg bewandelt. De klassieker van Leonard Cohen, Hallelujah, uitgevoerd door K.D. lang is voor mij één van de mooiste vertolkingen. De kleine BRX geeft de muziek weer met een intensiteit die bijna voelbaar is. Het is meeslepend en grijpt je bij de strot. De verstaanbaarheid is zeer goed en het uitgesproken stemgeluid van K.D. is spot on. De vleugel, die een prominente rol vervult, klinkt zeer volwassen, het formaat van de speaker in ogenschouw nemend. Naast een prima breedte- en dieptewerking is er zelfs sprake van een hoogteafbeelding, iets wat bij betaalbaardere speakers vaak niet het geval is. Het blijft bijzonder dat tracks die gebruikt worden in films en televisieseries zoveel impact kunnen hebben en tot hernieuwde populariteit leiden. Zo stond Running Up That Hill van Kate Bush plots weer hoog in de streaminglijsten nadat het nummer gebruikt was in de populaire Netflix-serie ‘Stranger Things’. Het nummer heb ik al vele malen beluisterd in allerhande setups. Met de BRX als weergever zijn de rinkelende belletjes in fractie meer verstopt in de muziek en moet ik me echt focussen om ze te volgen. De eveneens van een bandtweeter voorziene en een fractie goedkopere Audiovector QR1 laat ze wat gemakkelijker horen. Echter de BRX brengt meer rust in de weergave en is qua laagweergave strakker en kent meer nuance. De sfeer van het liedje wordt feilloos overgebracht. Strong van de band London Grammar is een nummer dat leunt op de laagweergave en een groot stereobeeld kent. De BRX stelt op beide punten niet teleur. De laagweergave is niet zo krachtig als ik gewend ben maar wat is het mooi gedetailleerd en strak. Dat het niet superdiep gaat stoort totaal niet. Het klinkt heel natuurlijk en stressvrij. Het stereobeeld reikt tot ver buiten de speakers en loopt ver door naar achter. Ik probeer nog even of er met of zonder fronten verschil is in de transparantie maar dit is niet noemenswaardig. Bovendien oogt de speaker in mijn ogen fraaier met het front geplaatst, maar dat is een kwestie van smaak. Het volgende nummer, Draw Your Swords van Angus and Julia Stone, komt bij toeval voorbij in de autofill functie van Roon. Een uitstekende keuze en wat klinkt het mooi weergegeven door de Golden Ear BRX. De stem klinkt prachtig en de overgang van lief naar meer ‘bite’ en agressie wordt feilloos ten gehore gebracht. De gitaren uiterst links en rechts klinken realistisch en de individuele snaren zijn hoorbaar. De felle aanslagen op de bekkens klinken, ten opzichte van mijn veel duurdere luidsprekers, wat grover en een beetje onafgerond. Dynamisch is het allemaal dik in orde en de basdrum heeft weer veel doortekening. Live To Tell van Madonna bevestigt de eerdere bevindingen: een prachtig breed en diep stereobeeld en uitstekende laagweergave die het formaat van de speaker een maatje groter doet lijken dan hij daadwerkelijk is.