Review: Focal Chora 806 – Luidsprekers met joie de vivre

Geen Bolero, wel Ravel

Het Guarneri Quartet schotelt mij het String quartet in F major voor van Maurice Ravel. Een werk in vier delen opgenomen in 2001 en beschikbaar op mijn Melco opslag in ALAC 24/192 kwaliteit. Of de Chora 806 in staat is de finesses in deze hoge resolutie te laten horen betwijfel ik ten zeerste, wat ik niet betwijfel is hoeveel details de Chora naar buiten laat komen. Helemaal klankzuiver zal het niet zijn, dat is niet zo belangrijk, ik kan van de muziek genieten en mij mee laten voeren door de strijkers. De vier mannen zijn aanwijsbaar en lopen niet meer in elkaar over dan je kunt verwachten als zij naast elkaar zitten en spelen. Sterker nog, in een zaal is de scheiding veel en veel minder als je een paar rijen naar achter zit. Nu ik toch in de klassieke hoek ben beland is Hélène Grimaud met haar cd ‘Credo’ ook niet te versmaden. Volgens Roon software met een dynamisch bereik van 22! Waar de meeste pop cd’s een waarde van 6 of 7 halen. Deze opname stelt nogal wat eisen aan de set, van nauwelijks hoorbare pianonoten tot vol uitsturen van de versterker. De Chora 806 gaat er moeiteloos in mee en af en toe spring ik haast uit de stoel als Grimaud uithaalt. Nimmer wordt de vleugel te hard of gaat vervormen, in de zachtste tonen blijven nuances hoorbaar net als in de volle uithalen. Prachtige muziek, alleen niet voor de kleine uurtjes als u de buren of huisgenoten niet van schrik uit bed wilt jagen. Het gespeelde werk is Fantasia on an ostinato, for piano gecomponeerd door John Corigliano. Schitterend hoe de hoogste tonen zich afzetten tegen de andere hand en hoe schijnbaar moeiteloos en dynamisch Grimaud de Berwaldhallen in Stockholm weet te vullen met haar spel. Hulde aan de voordelige Chora 806 die het bij weet te houden en luisteraars kan plezieren.

Hoe zacht Grimaud speelde kom ik achter als ik in de jazz duik en het Gene Harris Quartet de gelijknamige titeltrack van de cd ‘Like a lover’ gaat spelen. Het volume moet snel omlaag. Over het middengebied geen klagen, dat is open en breed neergezet zonder rafels of nare randjes, percussie vindt zijn plek, piano al helemaal, de hoge tonen zijn duidelijk en overheersen niet, het zijn de laagste delen waar ik best wat meer definitie in wil zien. Dan heeft de grote Chora 826 zijn voordelen met een gescheiden middenweergever en een dubbele woofer. Maar het prijskaartje wordt dan opgedreven naar € 1.398 en dat is in dit segment fors meer geld. Of uitwijken naar een strakke transistor versterker is mogelijk, al hebben de EL34 buizen een geweldig middengebied. Keuzes altijd weer die nare keuzes. Op Misterloso gaat het trouwens al veel beter, hier laat de bas wel verschillende nuances horen, de track is net wat rustiger, tot het pianospel je helemaal in de muziek trekt en je alles om je heen vergeet. Ter controle het Bobo Stenson Trio met Song of Ruth van de cd ‘Cantado’. Veel details, prachtige bekkens uit de TNF tweeters, pianotonen vol kracht, een heel fraai en losgekomen stereobeeld. Iets te klagen? Ja, als ik een jazzliefhebber zou zijn en vaak focus op de bas dan zou ik twijfels hebben of de Chora 806 op een buizenversterker helemaal past in het plaatje. Ligt de focus minder op de bas dan is de Chora 806 aan een ProLogue Four een prima allround weergever waar je vele kanten mee uit kunt.