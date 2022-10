Review: Estelon YB Mk II luidsprekers – Klanksculpturen met een ziel

Luisteren

Hoewel sommige luidsprekermerken opvallend ver kunnen komen in het zichzelf wegcijferen of als bron quasi onzichtbaar worden, gebiedt de eerlijkheid te vermelden dat eigenlijk ieder luidsprekermerk toch wel een soort van eigen ‘huissound’ bezit. In het geval van Estelon is dat een aangenaam rijke, vloeiende, organische en ietwat warme klankbalans. Een signatuur die in dit geval tevens samengaat met een opvallend grote breedbandigheid en een heel fraaie maar gelukkig nooit verstikkende, onnatuurlijke controle in het laag. Verwacht bij dit Estlandse merk dus geen aandachttrekkende weergaveaspecten zoals een ultra ‘crispy’ hoog (wat heel snel gaat vervelen), uitgesproken geaccentueerde dynamische contrasten of een oppervlakkige, snel scorende presentatie. Wat er overblijft is een opmerkelijk natuurlijk totaalbeeld, waar ieder instrument of zanger zijn eigen ongehinderde ruimte inneemt. De schaalgrootte die de YB Mk II neer weet te zetten is zondermeer indrukwekkend en over het algemeen groter en beter gelaagd dan veel concurrenten. De tonale balans is daarbij zowel informatief als tegelijkertijd opvallend zacht, maar nooit weeïg of vaag. Humaan is een andere omschrijving voor wat ik hoor en door het ontbreken van artefacten staan deze luidsprekers lange en ontspannen luidsprekersessies toe. Hoewel ik normaal eigenlijk helemaal niet zo’n grote fan van het gesloten kastprincipe ben (het laag heeft dan vaak een minder vrij karakter, is soms te afgelijnd/afgebakend en kan in sommige gevallen zelfs wat opgesloten klinken), is de gesloten implementatie van de YB wel buitengewoon geslaagd. Ik denk dat dit te maken heeft met de onorthodoxe plaatsing van de woofer, de kastvorm en het kastmateriaal. Want zelfs als ik de YB’s ‘de sporen’ geef, blijft het laag natuurlijk overkomen en is het weliswaar strak en gedefinieerd, maar niet ‘krampachtig. Logischerwijs en inherent aan het gesloten principe spreekt het de ruimte opvallend weinig aan. Alfred en zijn team hebben hun huiswerk dus uitstekend gedaan, want zelfs bij zeer hoge volumeniveaus trilt de kast nog steeds maar amper voelbaar mee. Iets wat zich meteen vertaalt in de opvallend ontspannen en vrij van artefacten gepresenteerde weergave.