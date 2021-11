Review: Dynaudio Evoke 30 – Danes still don’t lie!

Swingt de pan uit

Wanneer ik van de drie verschillende albums van Adele, 19, 21 en 25 achter elkaar een track draai heeft Evoke er totaal geen moeite mee om te laten horen dat ze ouder geworden is. Eerst Make You Feel My Love, vervolgens Rolling In The Deep en als laatste When We Were Young. Zeker tussen het eerste en het laatste nummer is het verschil groot. Er is een bepaalde scherpte in haar stem aanwezig bij het laatste nummer die ik mis op de eerdere. Gelukkig is het karakter van de speaker dusdanig dat ook de laatste prima te beluisteren blijft zonder de verschillen onder het tapijt te vegen. Heal The World van Michael Jackson is een nummer met een heel groot stereobeeld, de Dynaudio speakers stellen niet teleur. Sterker nog, het achtergrondkoor wordt groot diep achterin het beeld neergezet. De individuele stemmen worden mooi los van elkaar neergezet. De luidsprekers verdwijnen met groot gemak bijna fysiek uit de luisterruimte en het stereobeeld reikt links en rechts tot ver buiten de speakers. De laagweergave is strak, diep en zeer gecontroleerd. Het prachtige nummer The Air That I Breathe, origineel van The Hollies, uitgevoerd door K.D. Lang vloeit als honing uit de speakers. Met prachtig links achterin ver buiten de speaker de met brushes bespeelde snaredrum. Andere kleine percussie geluidjes duiken links en rechts op in het geluidsbeeld. Roberta Flack’s I Who Have Nothing, in een fraaie MQA versie, klinkt verschrikkelijk mooi. Wederom een breed en diep beeld en haar uitgesproken soulstem wordt schitterend gevangen. De toetsen van de piano zijn individueel te horen en de basgitaar brengt het juiste gewicht om de muziek te dragen. Van hetzelfde verzamelalbum met MQA opnames luister ik Close To You, gezongen door Frank Sinatra. Hij staat groot in het midden afgebeeld ook in de hoogte. De weergave is realistich en meeslepend. De violen brengen melancholie en klinken precies zoals het hoort. Om de luistersessie niet in mineur af te sluiten mag Raymond Van Het Groenewoud met het nummer Cha, Cha, Cha wat vrolijkheid brengen. Hiermee gaan de speakers in de ‘party mode’ de boel swingt de pan uit en het volume gaat een lekker stukje richting ‘burengerucht’… Ondanks dat het om een oudere, totaal niet audiofiele, opname gaat is er verrassend veel detail te horen onder andere het Hammondorgel en de verschillende percussie-instrumenten. Het klinkt echt verbazend goed!