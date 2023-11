Een nieuwe manier om te genieten: Sonus faber Duetto

De beste streaming muziekdiensten zijn ingebouwd en kunnen worden geselecteerd met behulp van het lederen SENSO-bovenblad, dat dienst doet als aanraakbedieningspaneel op de hoofdluidspreker. De digitale ingangen, waarmee de gebruiker zijn tv via HDMI en optische aansluitingen kan aansluiten, zijn te vinden aan de achterkant van de Duetto. Voor vinylliefhebbers is de Duetto ‘Turntable Ready’ dankzij de ingebouwde phono-aansluiting. Deze aansluiting is naar keuze ook als een Line-input te gebruiken. De Duetto (en Omnia) is multiroom-multisource compatible via Roon, Chromecast of Apple Airplay. De Sonus faber App is ontworpen om Omnia en Duetto te configureren en de geluidsinstellingen naar smaak aan te passen. (De app is binnenkort beschikbaar.)

Italiaans ontwerp

De Sonus faber Duetto is volgens de fabrikant een nieuwe manier om te genieten van muziek- en bioscoopgeluid, zonder concessies te doen aan een prachtig Italiaans ontwerp en de beste technologische prestaties die de industrie te bieden heeft.

De Duetto krijgt een adviesverkoopprijs mee van € 1999,50 per stuk, de bijpassende stands gaan € 374,50 per stuk kosten.