Special Forty

Het is een kleine traditie in de hifi-wereld. Als je een merk gaat opzoeken, bezoek je vroeg of laat wel hun ‘museum’. Zo’n eigen collectie van voorbije producten heeft elk hifi-bedrijf, zo lijkt het, en biedt de bezoeker meteen een hele mooi overzicht van hoe een merk evolueert. Het is een wel heel mooie verzameling die Dynaudio uitstalt, heel volledig en met displays per tijdperk. Van het prille begin tot nu. We zien de eerste Consequence-speaker bijvoorbeeld, uit 1983. Het is een potige houten luidspreker met opvallend gouden ringen rond elke driver, een design dat je tegenwoordig niet meer zou aanbieden. De grootste woofer is bovenaan, in een aparte behuizing gemonteerd.

Als we alle Dynaudio-modellen in het eigen museum zien staan, valt op dat er rond 2016 een grote stap wordt gezet. De afwerking van de luidsprekers lijkt opeens heel gesofistikeerd te worden, met knappe houtfineren en afgeronde behuizingen. Het merk zetten ook daarvoor stappen om akoestisch correcte ontwerpen te huwen met industrieel design. In de jaren tachtig ontstond zo de Facette, een heel bijzondere en schijnbaar hoekige luidspreker. Apart om te zien, nog altijd bewonderingswaardig en ook heel slim. Hoe het er uit ziet werd mede bepaald door het inzicht dat een speaker zonder parallelle wanden geen last zou hebben van staande golven.

Een mooi voorbeeld van de huidige aanpak binnen Dynaudio is de Dynaudio Special Forty, die in 2017 verscheen. Deze kleine boekenplankspeaker, die nog altijd te koop is, kon je krijgen in twee heel elegante afwerkingen. Zowel de Grey Birch High Gloss als de Red Birch High Gloss pronken met modieuze kleuren en riante vernisafwerkingen, maar het was vooral hoe er met verticaal lopende laagjes hout werd gewerkt dat een strak en uniek uiterlijk opleverde. Zo uniek, horen we later, dat wanneer de toenmalige kastbouwer verdween deze afwerkingen ook ophielden met bestaan. De nieuwe leverancier kon immers niet helemaal hetzelfde resultaat leveren. Dus werd er besloten om in plaats van een mindere tweede versie te maken, de pijlen te richten op twee nieuwe weelderige afwerkingen. Daarom dat je die Special Forty nu in Black Vine (donker met donkerrode accenten) en Ebony Wave (met een fraaie, golvende structuur) kunt krijgen – maar niet in rood of grijs. Wel een constante zijn de onderdelen die uit de hogere lijnen komen of er van zijn afgeleid, zoals de Esotar Forty-tweeter en de woofer.

Boeiend is ook het contrast tussen die Special Forty en de Heritage Special die vijf jaar later verschijnt. Deze gelimiteerde editie – je zal hard moeten zoeken om er nog een te koop te vinden – is net een verfijnde hommage aan de oudere Dynaudio-weergevers.