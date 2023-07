Review: Dynaudio Focus 30 – Klaar voor de toekomst?

Deense alleskunner

De primary met de aansluitingen wordt het dichtst bij de hifi-componenten geplaatst om een schijfje van het een of ander af te spelen met de draaitafel of de cd-speler. Vervolgens schakel ik de speakers in, installeer ik de gratis Dynaudio Control-app en meld het systeem aan op het wifi-netwerk. Dit kan ook met een netwerkkabel. Het systeem is na het doorlopen van de aangegeven stappen plus software update volledig operationeel en dit alles heeft niet meer dan 10 minuten in beslag genomen.

Via de app krijg ik toegang tot tienduizenden gratis internetradiostations en kan ik muziek vanaf Spotify Connect en TIDAL Connect streamen. Voor een optimale streamingbeleving via de Dynaudio App is wel een Spotify Premium- of TIDAL-abonnement nodig. Heeft u net als ik een muziekcollectie op een NAS of muziekserver? Voor Android en iOS zijn diverse gratis DLNA-apps voorhanden om deze collectie via uw telefoon naar de Focus te streamen. Ik gebruik mConnect Lite voor iOS. Bij gebruik van Roon integreren de Focus-speakers naadloos in de Roon multiroom-omgeving. Behalve de app van Dynaudio, Roon of een UPnP DLNA streaming-app kunt u ook gebruik maken van Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Qplay, Bluetooth of WiSA. Op deze manier kan elk gezinslid op een vertrouwde manier zijn of haar playlists afspelen.

WiSA is, zeker naar de toekomst gezien, een belangrijke feature in de Focus-lijn. Dankzij deze speciaal voor dit doel ontwikkelde techniek is het dé vervanger voor de koperkabel. Ik verwacht dat in afzienbare tijd meer fabrikanten de WiSA-techniek zullen omarmen. Hierbij is het uniek dat de primary Focus-luidspreker voorzien is van een WiSA-transmitter én receiver. Of u nu een televisie met WiSA-dongle of een hifi-component met WiSA of een generieke WiSA-hub heeft, de Focus werkt met alle producten waarin een open versie van WiSA is geïntegreerd. Bent u conservatiever ingesteld? U kunt er ook voor kiezen het geluidssignaal digitaal optisch, digitaal coaxiaal of analoog RCA aan te bieden met een kabeltje. Zodoende kunt u uw vintage platenspeler, uw geliefde cd-speler en het televisiegeluid op vrijwel elke gewenste manier via deze begaafde Focus 30 laten horen.

Gemak is het toverwoord. De luidspreker schakelt automatisch in bij een aangeboden signaal en schakelt ook weer uit wanneer er een paar minuten geen signaal wordt gedetecteerd. De Focus detecteert zelf de gebruikte manier van invoer. Het opstartvolume en de niveaus van de verschillende ingangen kunnen afzonderlijk via de app worden ingesteld. Het WiSA-volume kan via de instellingen zelfs op ‘fixed’ worden gezet waarmee het volume door de televisie wordt geregeld. Met de ‘sub-out’ kan een extra subwoofer worden aangesloten en met behulp van de ‘trigger-out’ automatisch met de Focus worden ingeschakeld. Bovendien levert Dynaudio een bluetooth remote mee waarmee alle basisfuncties ook zonder gebruik van de smartphone kunnen worden bediend.