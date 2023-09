Dynaudio introduceert Contour i-serie in Nordic Silver

Het Nordic Silver houtfineer is gemaakt van eerlijk, eenvoudig – en bovendien prettig om aan te raken – populierenhout dat met behulp van een innovatief lamineerproces gemaakt wordt uit duurzame bronnen. De geselecteerde duurzame boomstammen worden, bijna als met een puntenslijper, ‘uitgerold’ tot enorme platen hout. Die worden vervolgens gemengd en op elkaar afgestemd, gelamineerd, gelijmd en gevormd tot wat in wezen een nieuwe boomstam is.

Dit resulteert in een uniek houtnerfpatroon voordat het opnieuw in de fineervellen wordt gesneden die op de luidsprekerkast worden aangebracht.

“Met dit proces kunnen we precies specificeren hoe we willen dat de afwerking eruit ziet, zonder dat we vinyllaminaat of druktechnieken hoeven te gebruiken – het is allemaal echt hout, uit duurzame bronnen. En door deze procedure is het resultaat ook veel consistenter tussen de verschillende luidsprekers, terwijl toch die unieke organische uitstraling behouden blijft. Het betekent ook dat variaties tussen individuele bomen, binnen het hout zelf, of door batches die op verschillende tijdstippen van het jaar worden gemaakt veel minder invloed hebben op het eindresultaat”, zegt Dynaudio Industrial Designer Marcus Abrahamsen.

Contour-i is de nieuwste versie van de legendarische Contour-familie, voor het eerst uitgebracht in 1986, bijgewerkt in 2016 en opnieuw gereviseerd in 2020. Contour-i heeft nieuwe (verder geoptimaliseerde) drivers, een gewijzigde interne kastversteviging, nieuwe crossovers en meer. Er zijn vier modellen: Contour 20i (een compacte standmounter), Contour 30i (een compacte vloerstaander), Contour 60i (een full-size vloerstaander) en Contour 25Ci (een centerkanaal).

Nordic Silver voegt zich bij de bestaande premium walnoothout- en zwart hoogglansafwerkingen in het assortiment.

Komende maand in Music Emotion een test van de Contour 30i luidsprekers. Hierbij alvast een kleine teaser:

Welke luidsprekerfabrikant staat bekend om de hoogst mogelijke continuïteit binnen al zijn modellen en generaties? Hoewel er hier gelukkig meerdere antwoorden mogelijk zijn, is dit selecte groepje niet bijzonder groot en hint ik in dit geval op de Deense luidsprekerspecialist Dynaudio. Een stabiel en gedreven merk, dat al sinds 1977 de wereld vanuit het Deense Skanderborg voorziet van een indrukwekkend oeuvre aan mooie en vooral bijzonder uitgewogen klinkende luidsprekermodellen. In deze test besteed ik aandacht aan de laatste generatie van de fameuze Dynaudio Contour 30. Een model wat in 2016 is geïntroduceerd en waar enkele jaren geleden de letter “i” aan is toegevoegd. Dit lijkt een formaliteit maar zorgt voor een understatement zoals alleen Denen dat lijken te beheersen. De buitenkant oogt daarbij nog steeds herkenbaar en vertrouwd, maar onderhuids is alles anders. Zeer recent is hier een nieuwe en unieke afwerkingsvariant aan toegevoegd waarvan Music Emotion de Europese primeur heeft! Lees het komende maand in Music Emotion.