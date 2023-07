Review: Denon DNP-2000NE – Streamer met een portie meer

Een vertrouwd design

Je moet van Denon geen plotse koersveranderingen verwachten qua design. De solide DNP-2000NE is ontworpen om bij de bestaande toestellen van de Japanners te passen. En misschien toekomstige Denons ook wel. Want waar zit die opvolger voor het PMA-2500NE-topmodel eigenlijk? Qua design wordt er wel een keer buiten de lijntjes gekleurd. De DNP-2000NE is immers beschikbaar in drie kleuren, eentje meer dan normaal. Intern werd er immers met succes gelobbyd voor een uitvoering in grafietgrijs, zodat er ook een versie van de DNP-2000NE zou passen bij de exclusieve kleur van de PMA-A110-jubileumversterker. Of daar een grote vraag naar is, weten we niet. Maar het is wel een fijne zet van Denon, een cadeau voor de lui die zwaar geïnvesteerd hebben in de gelimiteerde verjaardagmodellen. De grafietgrijze uitvoering kost wel 200 euro meer dan de zwarte of zilveren uitvoeringen. Dat is minder een geschenk. Ziet er wel strak uit.

De neutrale uitstraling van de DNP-2000NE laat wel toe om deze streamer met apparaten van andere merken te combineren. Het is strak vormgegeven met relatief weinig knoppen; enkel het voorpaneel dat bovenaan wat naar binnen buigt en het grote groenmonochrome display breekt de monotonie wat. Het scherm is heel bruikbaar op afstand, meta-informatie scrollt voorbije met grotere letters die ook vanuit de bank leesbaar zijn. Op dit vlak is de Denon uiteraard wel wat soberder dan hippe streamers met grote kleurenschermen. Maar niet iedereen vindt dat zo noodzakelijk.