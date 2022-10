Review: Denon PMA-1700NE – Japanse Geheimtipp

Epiloog

Zoals al eens eerder opgemerkt gaat er vanuit high-end apparatuur een corrumperende werking uit. Je denkt dat er alleen nog goed geluid te halen is met audio-componenten die vanaf 50.000 euro te koop zijn. Vervolgens arriveert er dan een versterker van nog geen 2.000 euro in de luisterruimte. Alle externe omstandigheden rondom deze versterker werden haast volledig geoptimaliseerd. Anders kun je geen eerlijke uitspraken doen over prestaties. Deze Denon PMA-1700NE blijkt dan, als een complete verrassing, een van die uitzonderlijke en betaalbare versterkers te zijn die iedereen zoekt. Een supergeluid, een perfecte phono-stage, een uitermate goede converter en topkwaliteit in constructie en bediening. Er zijn best geïntegreerde versterkers die vele malen duurder zijn en op enkele geluidsmatige eigenschappen een klein stapje verder gaan. Net even diepere harmonische klank, streepje meer autoriteit, streepje meer rust en voor elk gewonnen procentje 2.000 euro duurder. Natuurlijk, maar je moet ook even zoeken om dat dan allemaal te vinden.

Die digitale prestaties van deze versterker zijn ook wel begrijpelijk. Denon was vooruitlopend in digitale techniek. Logisch dat ze met een uitgekiend ontwerp ook voor een bescheiden bedrag een overtuigend presterende converter kunnen bouwen. Het is ook een Japans bedrijf. Bedrijven als Sony, Luxman, Sansui, Pioneer en Denon waren altijd in staat om high-end te bouwen voor vaak minder dan de helft van Europese en Amerikaanse prijzen. Er zijn versterkers van deze merken bekend uit de zeventiger jaren die nog veel hedendaagse apparaten voor schut zetten. Het lijkt er hier op dat Denon een ontwerpteam heeft ingezet met gouden oortjes. Maar, wees gewaarschuwd. Deze Denon klinkt dynamisch, neutraal, echt en natuurlijk, nooit scherp of onaangenaam, biedt een aantrekkelijk en betrokken geluidsbeeld, is super gedetailleerd en presenteert een ongelooflijke stage. Laten we zeggen zo authentiek mogelijk in de richting van de opname. Mocht u dat missen, dan is er echt iets helemaal fout buiten die Denon om. Die Denon PMA-1700NE is een ‘Geheimtipp’. Er is hier met immens plezier naar geluisterd.

Prijs Denon PMA-1700NE: € 1.999,-

www.denon-hifi.nl