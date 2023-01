Denon kondigt DCD-1700NE (SA)CD-speler aan

De Denon DCD-1700NE is een alleskunner, zowel wat schijfjes als digitale formaten betreft. Je kunt er CD’s, SACD’s en zelf gebrande CD’s en DVD’s op afspelen. En volgens Denon is er extra aandacht besteed aan een stabiel loopwerk waardoor al die schijfjes in optimale kwaliteit afgespeeld kunnen worden. Zo is er een SVH-mechanisme (Suppress Vibration Hybrid) voorzien, zijn de signaalpaden zo kort mogelijk en zijn de circuits geminimaliseerd om onnodige ruis te voorkomen en de geluidskwaliteit te behouden.

De DA-conversie wordt geregeld door de Advanced AL32 Processing Plus-technieken van Denon zelf. De speler biedt ondersteuning voor ALAC-, FLAC- en WAV-bestanden tot 24-bit/192 kHz, maar ook DSD 2,8 MHz- en 5,6 MHz-tracks. De Denon DCD-1700NE komt met een Pure Direct-modus en een DAC Master Clock design, voorzien van een hoogwaardige oscillator die jitter onderdrukt en een zo precies mogelijke D/A-omzetting en een optimaal audiocircuitontwerp garandeerd. Tot slot zijn er analoge (cinch), optische en coaxiale uitgangen voorzien.

De Denon DCD-1700NE is vanaf nu verkrijgbaar in het zilver en zwart, voor een adviesprijs van 1.499 euro.