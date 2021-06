Review: SVS SB-1000 Pro subwoofer – betaalbaar basmonster

Met DSP-controle op je smartphone

Qua uitstraling is de SB-10000 Pro nogal no-nonsense van aard. Al schenken die afgeronde hoeken de SB-1000 Pro wel een zachter profiel. Hij is wat groter dan de 3000 Micro, wat logisch is. Die kleine SVS-subwoofer is nu eenmaal ontworpen om mensen aan te spreken die anders geen interesse zouden tonen in zo’n type speaker. De SB-1000 Pro is in die zin klassieker. En dat geldt ook voor de technische kant van het verhaal. Hier geen dubbele drivers of ingewikkelde constructies (al is de behuizing wel aangepakt en verstevigd met de Pro-upgrade). De sub is gebouwd rond een enkele 12-inch langeslagwoofer die vooraan gemonteerd is. Je kunt haast niet traditioneler, maar dat wil niet zeggen dat de Pro’s niets nieuw naar de tafel brengen.

Het knappe is dat de behuizing nauwelijks groter is dan de driver, waardoor het toch iets compacter en tegelijkertijd indrukwekkender overkomt. De bouwkwaliteit is uitstekend, incluis isolerende voetjes die een significant verschil kunnen uitmaken in een flat of bij een bewegelijke vloer. Als je niet graag op een woofer kijkt: in de doos vind je een rooster die je er over kunt plaatsen. Ondanks een betrekkelijk lage prijs komt ook de SB-1000 Pro met een DSP-luik dat je kunt aansturen via de SVS-app. De app is heel functioneel, wat precies is wat je wil als je een systeem zit in te regelen. Dat het ook heel snel via Bluetooth verbindt is trouwens echt praktisch als je tussendoor of bij het bekijken van een film iets wil aanpassen. De uitstekende SVS-app is zonder twijfel een grote troef van het merk. Als je er meer over wil weten, spring even naar de review van de 3000 Micro.

Hoe zit het qua rauwe vermogen om bassen te produceren? Met een MOSFET-versterker die 325 Watt RMS en 820 Watt piekvermogen kan produceren heeft deze SB-1000 Pro op dat vlak mooie geloofsbrieven. Dit is een zeer stevige motor dat die driver zou moeten kunnen aansturen.

Aan de achterkant van de SB-1000 Pro vinden we veel aansluitingen en een uitgebreide bediening die werkt via touchknopjes en een reeks led’s. Deze Intelligent Control Interface van SVS is zonder twijfel handiger dan de knopjes die je op de meeste subs vindt. Tegelijkertijd maakten we er nooit gebruik van; de SVS-app is gewoon veel praktischer. Je kunt een LFE-kanaal van een AV-receiver of een line-out van een versterker gebruiken om de SB-1000 Pro te voeden, maar ongewoner is de aanwezigheid van speaker level-inputs. Als je een stereoversterker hebt zonder een pre-out maar wel een tweede paar luidsprekerterminals, kun je zo de subwoofer met een paar luidsprekerdraden verbinden. Er zijn ook outputs om bijkomende subs in een ketting aan te sluiten.