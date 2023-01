Review: DALI KORE – Dit moet je horen om het te geloven…

Luisteren naar de DALI KORE

Zoals gezegd stonden de KORE’s aangesloten op een topset uit de MASTERS Series van NAD. De Eigentakt versterker-modules in de als monoblok geschakelde M23’s zijn naar NAD-eisen aangepast en leveren een extreem zuiver signaal met een bijna onmeetbaar lage vervorming. Ik had een USB-stick met een eclectische mix aan muziek meegenomen om de DALI KORE’s onder de meest uiteenlopende muzikale omstandigheden aan de tand te voelen. Om een beetje in de sfeer te komen – maar vooral als eerbetoon aan het ‘Foute Uur’ van importeur DALI Benelux, die tijdens het afgelopen Dutch Audio Event in Veldhoven aan het eind van elke dag een uur lang op hoog volume ‘foute’ publieksfavorieten speelde (een hilarisch maar wat mij betreft briljant en voor herhaling vatbaar initiatief dat een hoop zeer vrolijke luisteraars opleverde) – trapten we de luistersessie af met Het slurvenlied van Rubberen Robbie. Volkomen oneerbiedig natuurlijk, maar tussen ons gegrinnik door kon ik nog wel optekenen dat de weergave snel en transparant was en dat de in plat Delfts gezongen teksten uitstekend verstaanbaar waren. Toen het stof der waanzin was neergedaald begon de wérkelijke sessie, waarbij een programma van rock, (akoestische) jazz, klassiek, elektronica en pop werd beluisterd.

De live-opname van Ilse DeLange’s versie van Inside Job, op het John Hiatt tribute-album Dear John, begint met een bassolo die krachtig en rauw klinkt, tegen een achtergrond van roezemoezend publiek en zoemende versterkers op het podium. De sfeer was vanaf de eerste seconde geweldig, en de bubbel van geluid die de KORE’s aan de NAD set projecteerden was enorm. We zaten als het ware op de eerste rij, en even later, tijdens de gedreven solo van ex-Blowbeat gitarist Cor Mutsers, kon ik niet anders dan zelf de luchtgitaar ter hand nemen en ongegeneerd meespelen, wat geamuseerde blikken van mijn gastheren opleverde. Shirley Horn, de oude jazz-diva, zong ons vervolgens van achter de voor haar wat onkarakteristieke elektrische piano de verrukkelijk trage ballad The Man You Were toe. Het niveau van realisme was bijna eng. Daar stond gewoon een band te spelen, met Shirley center-stage, prefect op de juiste hoogte geprojecteerd en volledig los in de ruimte. Stemmen zijn sowieso een enorm sterk punt van de DALI KORE. De schitterende uitvoering van Ich suchte des Nachts, een ‘geistliche Kantate’ van Bach’s leermeester Dietrich Buxtehude, uitgevoerd op het Harmonia Mundi-label door Cantus Cölln onder leiding van Konrad Junghänel, liet de twee solerende stemmen van dit duet zeer goed los van elkaar horen, ook in passages met complexere samenzang. De weergave van de authentieke instrumenten dwong eveneens respect af. Vaak willen oude instrumenten nog wel eens wat timide en vlak klinken, maar hier zat alle klankkleur en textuur in die ik me kon wensen. Klasse D-versterking kil en afstandelijk? Ammehoela, het kippenvel stond me dik op de armen. Datzelfde gebeurde me bij het lied Against Time of Desire van de moderne Chinese componist Tan Dun op het album ‘Bitter love’. Sopraan Ying Huang begint a capella, en we hoorden haar adem bij wijze van spreken langs haar stembanden strijken. Maar niet op een invasieve ‘hoor eens hoe gedetailleerd’ manier. De stem was volkomen natuurlijk, en tóch hoorden we álles. Na 54 seconden begint een korte sequentie vaaspercussie en een Chinees snaarinstrument, en na iets minder dan anderhalve minuut valt een putdiep klinkende slag op een enorme trommel. Die werd met veel geweld en impact maar zonder een spoortje compressie of andere vervorming weergegeven. Dat gebeurde ook bij de diepe trommel aan het begin van het nummer Norbu, van de soundtrack van ‘Himalaya: L’Enfance d’un chef’ door Bruno Coulais. De set leek volkomen onbegrensd te zijn, en we waagden het er daarom ook zelfverzekerd op om het volume nog een tandje hoger te zetten voor de mijns inziens ultieme, maar helaas bij geen enkele streamingdienst beluisterbare uitvoering van Moten Swing (No.1) van Count Basie & His Atomic Band op het album ‘Live at the Crescendo’. Deze opname uit 1958 is meesterlijk geremasterd en we waanden ons net als eerder bij Ilse DeLange aan de rand van het podium, maar nu omgeven door drinkende of etende mensen die vrolijk door de intro heen bleven kletsen. Deze keuvelaars hadden echter buiten The Count gerekend, die zijn blazerssectie na 53 seconden een snoeiharde ‘stab’ liet uitdelen waar de aanwezigen duidelijk hoorbaar van schrikken. De DALI KORE laat de dynamiek volledig intact en ook het gezelschap om mij heen reageerde opgewonden en lachend op deze vermanend opgeheven knalvinger van bovenmeester Basie.