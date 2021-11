Review: DALI MENUET SE – Kleine fijne Denen

Luisteren

Het paartje dat ik kreeg rook bij wijze van spreken nog naar de fabriek, dus werden ze eerst twee dagen doorlopend blootgesteld aan een streng martelregime van stampmuziek, op een volume dat overdag niet tot ontwrichte relaties met de buren zou leiden en ’s nachts niet tot een ontwrichte relatie met mijn Lief. Daarna ging ik er eens goed voor zitten, en toen ik een paar uur later op mijn schouder werd getikt met de mededeling dat de piepers koud stonden te worden moest ik tot mijn verbazing vaststellen dat deze kleine fijne Denen mij volledig in hun muzikale greep hadden gehad. Hoe anders dan mijn KEF LS50’s hadden ze geklonken, maar hoe wonderschoon ook, en wat waren ze binnen het frequentiespectrum dat ze kunnen weergeven prachtig in balans! Het laag dát ze weergeven gaat voor hun afmeting verbluffend diep, maar het zijn geen luidsprekers voor laagjagers. De opgegeven 59 Hz als bodemfrequentie bij -3 dB wordt weliswaar moeiteloos gehaald, maar wie de kopjes graag laat rammelen in het dressoir zal er echt een subwoofer bij moeten kopen. Maar dat boeit eigenlijk helemaal niet, zo pakkend en (ja, ik weet dat het een verboden woord is…) muzikaal spelen ze. Of ik nu elektronische muziek speelde, zoals het über-relaxte Milchbar – Seaside Season 12 van Blank & Jones, of de heerlijke psychedelische singer-songwritersoul op het album Tip Of The Sphere van Cass McCombs, en of het nu de huilmooie barok op het album Erbarme Dich van Reinoud van Mechelen en A Nocte Temporis was of de fantasierijke artpop op het album Earth van EOB (Ed O’Brien, van Radiohead), de DALI MENUET SE lijkt vanaf de eerste noot een discrete stap opzij te doen, waardoor een transparant venster op de muziek ontstaat dat je onweerstaanbaar naar binnen trekt. Zit ik te hyperbolen? Een beetje wél misschien, maar mijn verbazing maakte zo snel plaats voor bewondering dat ik deze loftrompet toch met weinig terughoudendheid wil steken.

Dat was echter in een nearfield situatie, en dat is hoogstwaarschijnlijk niet zoals de meeste mensen ze zullen gaan gebruiken. Daarom zette ik ze ook beneden neer, op mijn met aquariumgrind gevulde Norstone stands met vier bolletjes Blu-tack ertussen om ze niet door de dikke AudioQuest William Tell Zero van hun sokkel te laten trekken. Dat gaf op zich een vergelijkbaar beeld, maar hier bleek dat ze weliswaar dapper zijn, maar toch een beetje te klein voor zo’n grotere ruimte. De 2 x 80 Watt van de PrimaLuna EVO 400 Integrated was weliswaar voldoende om ze met hun gevoeligheid van 86 dB (bij 2,83V/1m) op flink volume te laten spelen, en hun nominale impedantie van 4 Ω lijkt in de praktijk over het hele frequentiespectrum redelijk vlak te verlopen, getuige het feit dat ze niet echt een voorkeur bleken te hebben voor de 4 Ω of de 8 Ω luidsprekeruitgang, maar in dynamisch opzicht bleef het allemaal wat kleiner en ook de betrokkenheid die in de nearfield opstelling zo overduidelijk was geweest moest zwaarder bevochten worden. Dat was gedeeltelijk op te lossen door ze opnieuw bijna met de rug tegen de muur te zetten, want het beetje extra laag dat er daardoor bij kwam deed best nog wel wat voor de manier waarop ze de ruimte vulden met muziek, maar ik moest gewoon vaststellen dat je ze in een grotere kamer eigenlijk niet zonder sub moet willen gebruiken.