Review: DALI IO6 Active Noise Cancellation hoofdtelefoon

Prima geslaagd!

DALI is niet de eerste luidsprekerfabrikant die zich op de markt van de hoofdtelefoons begeeft. Je zou zelfs kunnen zeggen dat onze Deense vrienden er nog lang over hebben gedaan. En dat is, hoewel je het waarschijnlijk ironisch bedoelde, nog waar ook. DALI is namelijk niet over één nacht ijs gegaan bij de ontwikkeling van de IO4 en de IO6 Bluetooth hoofdtelefoons. Naast de technische ontwikkeling is er heel veel tijd besteed aan het bestuderen van de verbeterpunten van vergelijkbare producten in de markt, om zo de ultieme draadloze hoofdtelefoon te kunnen maken. Het werd een zeer interessante perspresentatie op het hoofdkwartier van DALI Benelux in Waalwijk, waar vertegenwoordigers van de Nederlandse en Belgische hifi-pers op 30 september bijeen waren gekomen voor DALI’s ‘Press kick-off’ van 2019.

Dat DALI vanaf dit najaar flink inzet op de IO hoofdtelefoons bleek uit het feit dat hoofd-hoofdtelefoonontwerper Kristian Pedersen – die eerder bij Bang & Olufsen en Dynaudio werkte – hoogstpersoonlijk tekst en uitleg kwam geven. Aan het eind van de presentatie mocht ik voor deze recensie kiezen tussen de ‘gewone’ IO4 die een accuduur van 60 uur heeft maar ‘alleen’ Bluetooth kan – en dus ook de goedkoopste van de twee is – en de IO6. Die heeft een accuduur van 30 uur, omdat hij behalve Bluetooth ook nog Active Noise Cancellation (ANC) aan boord heeft. Die overigens ook tweeweg communicatie mogelijk maakt zodat je er handsfree mee kunt telefoneren. Gelukkig maakt voorkennis zo’n beslissing wat gemakkelijker. Marktonderzoek heeft namelijk uitgewezen dat ruim 70 % van de consumenten voor een versie met ANC zal gaan, en zo was de keuze voor de DALI IO6 dus snel gemaakt. Ik vond de afweging tussen de ‘meer mannelijke’ zwarte uitvoering en de ‘vrouwvriendelijkere’ cream and caramel kleurstelling eerlijk gezegd een stuk lastiger. Mijn koffie drink ik zwart, maar cream and caramel is mijn favoriete topping, dus die werd het uiteindelijk. Een beetje een hipsterkeuze van ondergetekende misschien ook? Ik zou er tenslotte ook mee de straat op moeten om hem goed aan de tand te voelen. Niets menselijks is ook mij blijkbaar vreemd. DALI richt zich naar eigen zeggen met de IO’s in elk geval primair op de gewone muziekliefhebber, niet op de audiofiel. Ik besloot, met het oog op de doelgroep, dan ook om er een belevings-recensie van te maken.