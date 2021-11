Review: Canton Smart Connect 5.1 GEN2

Zeer compact ding

Iets als de Smart Connect hebben we eigenlijk nog nooit gezien. Het is een heel compact apparaat met een no-nonsense design, ongeveer even groot als een dik pocketboek of een sigarendoos. De glazen bovenkant met touchcontrols en de metalen voetjes zorgen voor nog een streepje verfijning. Er is een schermpje, maar het is klein en toont uitsluitend enkele grote, old-school blauwe letters of cijfers. Prima om het volumeniveau te checken of te zien welke input geselecteerd is, meer niet. Alle andere informatie zal je op het tv-scherm zien verschijnen.

Ondanks zijn kleine formaat én de ondersteuning van draadloze speakers vind je achteraan wel een groot aantal aansluitingen. Te beginnen met vier HDMI-poorten. Eén hiervan is een HDMI-eARC-poort, de drie andere zijn HDMI-ingangen waarop je externe videobronnen kunt aansluiten. Een drietal is wat karig als je een consoleverzamelaar bent, maar in andere gevallen is het voldoende voor een Apple TV of Shield, Ultra HD Blu-rayspeler en dan nog een spelconsole. Om audiobronnen zoals een streamer of cd-speler te verbinden kun je rekenen op een analoge line-in, twee coaxiale inputs en een optische ingang. Als je muziek wil beluisteren kan dat ook via streaming.