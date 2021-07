Review: AURALiC Aries G1 wireless streaming transporter

Voor alle ongelovigen, laten we een eind maken aan de fabel van nullen en enen die in de digitale wereld rondgaat. Een digitale nul bestaat net zomin als een digitale één. Een digitale één of nul is een symbool voor een hoge of een lage spanning, voor een diep of ondiep putje op een optisch medium als cd, voor een magnetische verandering op een tape of een harde schijf of voor een elektronenwaarde in een solid state disc…

Ja, op papier bestaat de nul en de één, omdat er een symbool nodig is. Dus, kunnen er verschillen zitten in de manier van opslaan van informatie, het teruglezen en het transporteren? Ja dat kan, omdat een spanningsverschil in een kabel of interface realtime geïnterpreteerd moet worden, een spanningsverschil altijd flanken heeft, tijdvertraging en/of storingen optreden, lichtsignalen omgezet moeten worden, data moet worden gelezen en verwerkt in apparaten die helemaal niet voor muziek waren gemaakt zoals een NAS of een computer. Een spreadsheet of Word document inlezen mag vertragen, horten en stoten, muziek en beeld niet. Om maar niet te spreken van jitter, vervuiling op het lichtnet, WiFi stoorsignalen, gedrag van streamers of opslag, en/of onderlinge beïnvloeding van apparaten. Dus kan er verschil zitten in digitale informatie gekeken vanaf de bron tot aan de digitaal naar analoog converter. Met andere woorden, hoe graag en stellig de nul-en-één goeroes hun gelijk willen halen, een AURALiC, Lumin, Naim, Metrum, Chromecast, Raspberry, SOtM, Bluesound, Logitech of al die anderen zullen onderling verschillen in prestatie. En niet te vergeten in mogelijkheden en bedieningsgemak. Vandaar dat we zonder schroom of vooroordeel een AURALiC Aries G1 wireless streaming transporter uitgebreid aan de tand hebben gevoeld. Het digitale transport medium tussen uw opslag en de dac waarmee uw muziek thuis wordt ontsloten, streamingdiensten ter beschikking komen en internetradio een leven krijgt.